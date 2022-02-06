〈虎年景氣展望前瞻〉正極材料雙雄同步擴產、簽長約 今年營運再衝高

隨著各國陸續明令禁賣燃油車，各大車廠紛紛喊出未來 5-10 年計畫，並著手開發並銷售電動車，也讓電動車電池需求自去年起激增，正極材料雙雄美琪瑪 (4721-TW)、康普 (4739-TW) 也同步擴產因應，並與客戶簽訂長約，看好今年營運再優去年、續創新高。

美琪瑪、康普皆為三元材料正極材料業者，提供硫酸鈷、硫酸鎳給予前軀體及車廠等，去年受惠客戶需求暢旺，兩家營收分別年增 85%、39%，前三季獲利更呈現倍數增長，已賺贏 2020 年整年。

兩家業者為因應客戶需求，去年皆啟動大規模擴產，其中，美琪瑪除了既有材料銷售，也積極開發電池材料回收業務，藉由與車廠合作，將回收的電池提煉成原料，再送回供應鏈，達成綠色經濟循環，符合現今全球趨勢。

美琪瑪表示，現今廢電池材料回收率達 90%，去年第四季已完成電池材料回收產能擴充，效益將陸續顯現，尤其當鈷、鎳金屬價格上漲或稀缺時，公司不僅可透過回收業務掌握金屬來源，並提升毛利率，目前也與客戶簽訂長約。

康普今年除了與客戶簽訂長約，也與上游礦商簽訂合約，確保原料調度充裕，現今硫酸鎳、硫酸鈷產能分別達 2.2-2.5 萬噸、1.1-1.3 萬噸，由於客戶訂單相當明確，長約覆蓋率高達 75% 以上，其餘產能則因應急單。

此外，康普每年皆會與客戶協議價格，今年全年加工費用估計調漲 1 成以上，法人看好，康普今年隨著動力電池材料新產能開出，全年營收將年增 3-4 成，且由於高毛利產品營收比重拉升，獲利增幅可望更好。