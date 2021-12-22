〈康普法說〉明年調漲加工費1成以上 營收可望年增3-4成

正極材料廠康普 (4739-TW) 今 (22) 日召開法說會，財務部經理陸柏儒指出，年底已與客戶協商明年加工費用，預計調漲 1 成以上，且隨著硫酸鎳、硫酸鈷、電子級硫酸新產能開出，法人看好，康普明年營收將年增 3-4 成、創歷史新高。

陸柏儒指出，康普每年底皆會與供應商、客戶協議隔年價格，今年也已與上游礦商簽訂合約，確保原料調度充裕，並分配硫酸鎳、硫酸鈷產能，目前整體產能已被客戶預訂 7 成以上，其餘供應短期急單。

細分各產品線，陸柏儒指出，硫酸鎳今年年產能約 2.2-2.5 萬噸，10 月硬體建置也已架設完畢，明年將跟隨客戶排程、逐月拉升產能，屆時年產能將提升至 3.6-3.8 萬噸，年增達 50% 以上，長約覆蓋率約 75-80%。

康普硫酸鈷年產能約 0.5 萬噸，今年因應客戶需求，架設全新產線，目前客戶正在稽核中，預期明年農曆年後就可進入量產階段，年產能達 1.1-1.3 萬噸，年增 120% 以上，長約覆蓋率更達 80% 以上。

此外，由於現今客戶對硫酸鈷需求殷切，康普產能排程相當滿，目前也已開始評估再建置一條全新產線，預計明年第一季會拍板。

展望明年，隨著新產能陸續加入，陸柏儒強調，公司努力目標一季比一季好，挑戰營收逐季成長，毛利率則隨著明年動力電池營收比重從 5-6 成，提升至 7-8 成，獲利可望再優化。

康普為台灣產能最大的正極材料業者，由於動力電池產業屬於寡占市場，康普以每年鈷礦產量回推，現今全球市占率達 6-9%。