電池原料燙金 美琪瑪、康普獲全球三大單位敲門赴海外設廠

電動車電池需求大爆發，各國政府、電池前驅體廠為鞏固供應鏈料源，主動找上上游原料廠，據悉，台廠美琪瑪 (4721-TW)、康普(4739-TW) 已獲歐美政府、日韓客戶、國際礦商共三大單位上門談合作，盼前往海外設廠，凸顯兩家廠商技術獲認可，並藉此掌握電池關鍵材料，業者透露，海外設廠決定的時程不會太晚。

美琪瑪、康普對市場傳言均不評論，僅回應不排除任何合作機會，仍在評估中。根據供應鏈消息指出，美琪瑪、康普均接獲客戶邀約，並分別獲得歐美政府、全球礦商邀請。

美琪瑪、康普為台廠少數切入國際大廠的電池材料業者，主要供應硫酸鎳、硫酸鈷等材料給前軀體廠，由於生產配方、技術、品質、成本獲肯定，兩家先前已間接打入特斯拉 (TSLA-US)，未來隨著其他車廠搶進電動車，可望切入更多客戶，等同掌握未來關鍵原料，也吸引各國政府、車廠上門。

業界指出，現今不僅是美、中、歐政府與車廠積極搶進動力電池產業，連富有礦產資源的澳洲、東南亞等國家政府，都將自家礦產開發視為戰略資源，期望吸引海外業者前往設廠投資，提升產業附加價值，並在當地建立完整供應鏈、拉抬就業率。

不僅公家機關如火如荼布局，民營業者如各大車廠更是加足馬力，積極與日、韓系電池廠建立供應鏈關係、簽訂供貨協議，並向上尋找合作夥伴，如前軀體、電池材料等供應商，目的即是要藉由打群架方式，打造垂直分工的產業鏈，確保在未來電動車市場大開時，可以掌握先機。

據悉，正極材料建廠到完工時程約 1 年，加上前置期實地考察、人力規劃等，以及建廠後的人力培養與技術移轉，海外建廠總時程至少耗時 2 年，因此供應鏈業者透露，海外設廠這件事「不會太晚決定」，今、明年歐美政府、車廠等大型客戶就會拍板。

高端磷酸系鋰電材料廠立凱 - KY (5227-TW) 日前也證實，今年底前確定策略投資人，屆時隨著資金到位，可望進一步拓展業務，顯現電池供應鏈雛形正逐步成形。

由於電池材料是將進口貴金屬，加工成正極材料，最終出貨產品重量會大於進口原料，因此為節省運輸費用，客戶多希望能接近市場直接生產出貨，隨著各大電池廠陸續宣示在美、歐設廠，正極材料業者也可望成為繼台積電 (2330-TW) 後，成為現今赴歐美設廠的台灣產業。