〈虎年景氣展望前瞻〉OLED回溫助推金屬遮罩需求 旭暉、達運營運看俏

中國 OLED 面板擺脫疫情影響，需求、開案數自去年下半年起逐步回溫，隨著 OLED 面板產能持續放大，將帶動製程中所需的共通性遮罩 (CMM)、金屬精密遮罩 (FMM) 需求成長，近年積極布局 CMM、FMM 市場的旭暉應材 (6698-TW)、達運精密 (6120-TW) 今年營運看俏。

OLED 面板近年在高階智慧型手機滲透率持續提升，雖然過去兩年受市場需求低迷、品牌廠放緩開案量影響，整體需求不如預期，但觀察京東方、華星光電、天馬、維信諾等中國面板廠都持續有 OLED 面板產能開出，也讓未來 OLED 市場不再只是韓廠天下。

根據市調機構集邦 (TrendForce) 調查資料顯示，去 (2021) 年 AMOLED 手機滲透率達約 42%，年增 9 個百分點，隨著各大品牌廠持續擴大採用 OLED 面板，今 (2022) 年滲透率可望進一步成長到 47%，2023 年超越 LCD、2025 年更將上看 60%。

隨著 OLED 面板市占規模持續放大，加上中國廠商擴增速度又快於韓廠，將有利主攻中國 OLED 面板市場的旭暉應材及達運精密，其中，旭暉應材看好柔性 AMOLED 需求，去年起更加碼投資擴充柔性 CVD 鍍膜產線。

展望未來，旭暉應材指出，去年下半年起 OLED 市場回溫，加上中國國產化趨勢，明顯感受柔性 OLED 面板需求回復到過往水準，帶動 CMM 需求，去年擴大布局的柔性 CVD 鍍膜業務也持續發酵，都有利今年營運成長。

據悉，旭暉應材客戶涵蓋天馬、維信諾等中國面板大廠，看好未來需求進一步成長，旭暉應材在湖北黃石也透過合資方式設立新公司，規劃再擴設立兩條柔性 CVD 鍍膜產線。

主攻 FMM 市場的達運精密也認為，中國面板廠 OLED 產能投資已是事實，雖然相關產能受疫情影響，估將遞延至今年陸續開出，不過去年 LCD 價格狂飆，大幅縮小 LCD、OLED 價差，也讓廠商重新加速 OLED 開案，對於今年相關業務成長保持樂觀，現階段也將以持續提高 FMM 產品良率為重。