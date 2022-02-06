〈虎年景氣展望前瞻〉科技廠辦及公共工程需求撐腰 國產、環泥營運底氣足

半導體為首的高科技廠辦以及政府公共工程需求持續開出，國產 (2504-TW) 及環泥 (1104-TW) 等業者訂單能見度直達明年，今年發貨量可望持續攀升，也積極開出新產能因應，將帶動營收表現同步成長。

雖然市場擔憂打房恐衝擊營建需求，但近年台積電 (2330-TW) 等高科技廠持續在台擴產，加上台商回台、外商投資都帶動廠辦以及週邊建設等需求，此外，政府持續推動前瞻計畫帶動公共工程案量，以及違老都更重建、農地工廠遷移等政策，都將持續帶動混凝土用量。

國產表示，目前訂單庫存突破 800 萬噸，今年發貨目標將達 700 萬立方米，加上廠辦用的高端混凝土比重提升，預計營收可望成長雙位數，獲利也可望看到可觀的成長；而看好南部市場，國產也堆動大南方計畫，除了興建中的台南仁德新廠外，高雄仁武廠也追加設備。

環泥訂單能見度同樣直達明年上半年，在苗栗大湖廠也新增第二套拌和設備，預計今年第三季投產，貢獻營運，屆時產能可望增加 1 成，公司則預估今年出貨量也將有雙位數成長。

除了台灣混凝土市況持續強勁外，營運重心位在中國重慶的永固 - KY(5546-TW) 也看好，隨著當地混凝土市況逐漸恢復正常，加上多起公共工程標案陸續出貨挹注營收，永固對今年營運看法同樣樂觀。