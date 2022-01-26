〈美股盤後〉美股反彈力道不足 那指跌逾2% 費半重挫逾3.7%

華爾街週二 (25 日) 因擔憂聯準會 (Fed ) 可能祭出更激進的緊縮政策，加上烏俄局勢緊張，推升投資人避險情緒高漲，美元、黃金價格持續走揚，油價上揚提振能源股，美股開盤後走低，接著跌幅迅速擴大，道瓊一度暴跌逾 800 點。尾盤時段，道瓊、標普一度重現週一逆轉行情，不過科技股賣壓不止，終場四大指數集體收黑，那指跌逾 2%，費半重挫逾 3.7%。

政經消息，聯準會週二召開為期兩天的利率政策會議，高盛策略師認為，股市遭遇「經濟增長衝擊」的風險正在增加，聯準會為抑制通膨而大幅緊縮貨幣政策，最終可能對經濟活動產生連鎖效應，從而傷及股市。

美國商務部週二公布 150 家半導體供應鏈調查結果，2021 年晶片需求比 2019 年高出 17%，產能不足導致晶片荒將在今年延續，需求持續遠遠超過供應，關鍵的晶片庫存中間值已從 40 天降至不足 5 天，晶片供應鏈仍然脆弱。

受到美中兩大經濟體影響，國際貨幣基金 (IMF) 下修今年全球經濟成長預測至 4.4%，較之前預估的低 0.5 個百分點。同時，IMF 預計通膨持續時間將比預期長，但隨著 2022 年供需失衡消退，通膨應在年底有所緩解。

地緣政治消息，俄羅斯入侵烏克蘭恐將一觸即發，美國財政部副部長 Wally Adeyemo 稱，美國及其歐洲盟國隨時準備好實施經濟制裁，嚴防俄軍壓境烏克蘭。

截稿前，根據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據，全球確診數已飆破 3.57 億例，死亡數突破 561 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 99.8 億劑疫苗。世界衛生組織 (WHO) 警告，下一個新冠病毒變種將比 omicron 更具傳染性，但問題是它是否會更致命。

週二 (25 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 66.77 點，或 0.19%，收 34,297.73 點。

那斯達克指數下跌 315.83 點，或 2.28%，收 13,539.29 點。

標普 500 指數下跌 53.68 點，或 1.22%，收 4,356.45 點。

費城半導體指數下跌 129.10 點，或 3.71%，收 3,350.85 點。

標普 11 大板塊僅能源與金融板塊收紅，資訊科技、通訊服務和非必需消費品板塊領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王齊跌。蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.14%；Meta (原臉書) (FB-US) 下跌 2.77%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 2.96%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 3.15%；微軟 (MSFT-US) 下跌 2.66%。

道瓊成分股漲跌互見。美國運通 (AXP-US) 大漲 8.92%；IBM (IBM-US) 上漲 5.65%；雪佛龍 (CVX-US) 上漲 4.25%；Salesforce (CRM-US) 下跌 3.43%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 下跌 2.65%；沃爾瑪 (WMTUS) 下跌 2.18%。

費半成分股成重災區。應用材料 (AMAT-US) 下跌 4.52%；AMD (AMD-US) 下跌 4.63%；NVIDIA (NVDA -US) 下跌 4.48%；英特爾 (INTC-US) 跌 1.81%；美光 (MU-US) 下跌 2.69%；高通 (QCOM-US) 下跌 2.72%。

台股 ADR 以聯電表現最差。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.76%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.77%；聯電 ADR (UMC-US) 暴跌 7.15%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.21%。

企業新聞

美國運通 (AXP-US) 大漲 8.87% 至每股 173.11 美元。由於持卡會員刷卡消費額創新高，美國運通第四季獲利超乎預期。

嬌生 (JNJ-US) 上漲 2.69% 至每股 167.63 美元。嬌生財報喜憂參半，不過財測告捷，該公司預測 2022 年新冠疫苗銷售額上看 35 億美元，優於華爾街預期。

繪圖晶片龍頭 Nvidia (NVDA-US) 下跌 4.48% 至每股 223.24 美元。外媒引述消息人士報導，Nvidia 準備放棄以 400 億美元收購英國晶片設計公司 ARM，主因是反壟斷監管機構阻礙重重。

美國藥廠輝瑞和德國生技公司 BioNTech 宣布啟動針對 Omicron 的新冠疫苗臨床試驗。輝瑞 (PFE-US) 上漲 1.90%，每股 52.54 美元。BioNTech (BNTX-US) 上漲 3.65%，每股 156.49 美元。

國際信評機構穆迪 (Moody"s) 看好特斯拉電動車龍頭地位，將其債信評等調升 2 級，由「Ba3」上調至「Ba1」。特斯拉 (TSLA-US) 下跌 1.25% 至每股 918.40 美元。

經濟數據

美國 11 月標普 CS 20 大城市房價指數年增率報 18.29％，前值 18.41%

美國 11 月 FHFA 房價指數月增率報 1.1％，預期 1.1%，前值 1.1%

美國 1 月經濟聯合會消費者信心指數報 113.8，預期 111.9，前值 115.2

華爾街分析

Aptus Capital Advisors 投資組合經理 John Luke Tyner 表示，投資者將密切關注聯準會主席鮑爾是否繼續應對通膨風險加劇，以及是否就提前結束縮減購債計畫進行任何形式的溝通，若聯準會暗示如何利用縮表的緊縮政策計畫，那對市場影響將是巨大的。

能源和金融等週期股與科技成長股週二形成鮮明對比，美債殖利率走揚的背景下，科技股未來可能持續承壓。

Tyner 提到，利率攀升可能會影響一些沒有盈利的公司，但對於像微軟或蘋果這樣的公司，以及一些真正優質增長的公司來說，10 年期美債殖利率來到 1.5% 或 2% 就不是那麼重要。

(數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主)