日本2021年電視出貨量微幅衰退 大尺寸機種需求穩固

週二 (25 日)，日本電子資訊技術產業協會 (Japan Electronics Information Technology Association，JEITA) 公布 2021 年日本國內的電視出貨台數年減 0.7% 至 538.7 萬台。造成減少的部分原因在於，日本政府於 2020 年向全國民眾發放 10 萬日圓特別給付金，這也導致 2021 年的電視需求出現回落。

然而，以大尺寸電視為主的換機需求穩固，整體上只出現微幅減少。預料 2022 年的出貨台數會與 2021 年大致相同或稍微減少。

以畫面尺寸來看，40 吋到 49 吋機種年減 10.3% 至 160.2 萬台，減少幅度最大；29 吋以下機種年減 5% 至 69.1 萬台。

在出貨比例占大宗的 50 吋以上機種年增 10.4% 至 205.4 萬台。由於日本在 2011 年全面停播類比電視、改數位化，當年更換電視機的日本民眾也多在這幾年換機，JEITA 推測有不少人為了在電視上觀看網路動畫，因而趁此機會選購大尺寸電視。

以 2021 年 12 月的單月份表現來看，日本國內的電視出貨量年減 5.6% 至 63.7 萬台，也是連續第 6 個月出現負成長，不過減少幅度逐漸收斂。JEITA 認為，12 月的疫情相對穩定，外出人數眾多，年底購物季銷售暢旺。

估計 2022 年的換機需求仍將延續，只是出貨台數可能與 2021 年相當或微幅下滑。日本統計家電量販店等 POS 系統數據的 BCN 公司分析師森英二表示，由於食物等的價格正陸續上揚，民眾沒有多餘資金來換購電視；另外，北京冬奧賽事所帶來的換機效應有限。