〈財報〉微軟Azure成長放緩 但Q3財測亮眼 盤後股價殺低後翻漲

微軟 (MSFT-US) 周二 (25 日) 盤後公布 2022 會計年度第二季財報 (12/31 止)，獲利營收均優於預期，但 Azure 成長放緩，盤後一度重挫，但在微軟發布 Q3 優於預期的營收預測後，盤後股價拉回上漲。
第三財季財測 vs. 分析師預期
微軟財務主管 Amy Hood 表示，第三財季營收預期介於 485 億至 493 億美元，且全年營業利潤略為擴大。
第二財季財報關鍵數據
- EPS：2.48 美元，調整後 vs. 2.31 美元 (Refinitiv 調查的共識預期)
- 純益：年增 21% 至 187.7 億美元。
- 營收：年增 20% 至 517.3 億美元 vs.508.8 億美元 (Refinitiv 調查的共識預期)， 前一季營收年增近 22%。
截至年底，該公司的未實現營收為 367.7 億美元，低於 StreetAccount 共識的 369 億美元。微軟表示，預料明年將確認其 1520 億美元剩餘履約價值 (RPO) 中的 45%，這是自至少 2017 年以來，微軟該比率首次低於 50%。
各部門 Q2 營收表現
智慧雲端業務部門 (Intelligent Cloud)
該部門含 Azure 公共雲、Windows Server、SQL Server、Visual Studio、GitHub 和諮詢服務)
Azure 營收成長 46%，終止連續 4 季成長率在 50% 之上的趨勢，但仍高於分析師先前預估的 45.3% 成長率 (CNBC 調查 15 位分析師的共識)。微軟沒有公布 Azure 具體營收金額。Azure 第 3 季營收成長 50%。
更多個人運算部門 (More Personal Computing)
該部門是微軟最大業務單位，包含 Windows、Surface、Xbox 和搜尋。
微軟第 2 季來自設備製造商的 Windows 許可營收上升 25%。科技產業研調機構 Gartner 估計，PC 出貨量該季下降 5%。
隨著微軟推出 Xbox Series X 和 Series S 遊戲機一周年過去，Xbox 硬體營收僅上升 4%。第 3 季 Xbox 硬體營收飆升 166%。微軟遊戲業務在總營收中佔近 11%，本月是投資者關注焦點，因該公司宣布計劃以 687 億美元收購《使命召喚》和《暗黑破壞神》系列背後的發行商動視暴雪 (ATVI-US)，為微軟 46 年歷史以來最大手筆交易。
生產力和商業流程部 (Productivity and Business Processes)
該部門含 Office、LinkedIn 和 Dynamics 等業務。
微軟執行長納德拉 (Satya Nadella) 在電話會議上表示，公司在 2021 年資安營收成長近 45% 至 150 億美元。2020 年資安營收成長也超過 40%。
業務重要進展
微軟第 2 季發布 Windows 11 取代 Windows 10，並推出售價 249 美元的 Surface Laptop SE 供學校使用，內搭載特殊版本的 Windows 11 。
微軟還宣布收購方案新創公司 Ally.io，因應遠距上班成為未來工作趨勢，豐富旗下生產力工具，強化遠距工作平台，但微軟並未公開收購細節。
華爾街分析
截至周二收盤，微軟股價自 2022 年初以來共下跌 14%，本月將創下 2010 年以來單月最糟糕表現，原因是投資者為升息做準備，科技股湧現廣泛賣壓。
總部位於賓州紐敦廣場的投資公司 Logan 資本管理公司的資產組合經理 Christopher Ouimet 表示，「我們會在現階段買進。我們認為現在市場上有很多噪音，大多數認為成長股會在這裡被洗盤出去，但我們真的不認為，公債殖利率自 1.5% 升到 1.8% 就代表微軟 Azure 賣不出去了。」該公司在第四季末持有微軟股票約 6000 萬美元。
他認為，與微軟之前的預測相比，投資者可能會因為外匯匯率影響而出錯，因匯率會讓各部門業績看起來不那麼令人印象深刻，但調整智慧雲部和生產力和商業流程部意味著結果高於財測高標。