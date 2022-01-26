〈財報〉微軟Azure成長放緩 但Q3財測亮眼 盤後股價殺低後翻漲

微軟 (MSFT-US) 周二 (25 日) 盤後公布 2022 會計年度第二季財報 (12/31 止)，獲利營收均優於預期，但 Azure 成長放緩，盤後一度重挫，但在微軟發布 Q3 優於預期的營收預測後，盤後股價拉回上漲。

第三財季財測 vs. 分析師預期

微軟財務主管 Amy Hood 表示，第三財季營收預期介於 485 億至 493 億美元，且全年營業利潤略為擴大。

營收：中值 489 億美元 vs. 482.3 億美元 (Refinitiv 調查的共識預期)

第二財季財報關鍵數據

EPS：2.48 美元，調整後 vs. 2.31 美元 (Refinitiv 調查的共識預期)

純益：年增 21% 至 187.7 億美元。

營收：年增 20% 至 517.3 億美元 vs.508.8 億美元 (Refinitiv 調查的共識預期)， 前一季營收年增近 22%。

截至年底，該公司的未實現營收為 367.7 億美元，低於 StreetAccount 共識的 369 億美元。微軟表示，預料明年將確認其 1520 億美元剩餘履約價值 (RPO) 中的 45%，這是自至少 2017 年以來，微軟該比率首次低於 50%。

各部門 Q2 營收表現

智慧雲端業務部門 (Intelligent Cloud)

該部門含 Azure 公共雲、Windows Server、SQL Server、Visual Studio、GitHub 和諮詢服務)

營收：年增 25.5% 至 183.3 億美元，略高於預期。 (StreetAccount 估計為 183 億美元)

Azure 營收成長 46%，終止連續 4 季成長率在 50% 之上的趨勢，但仍高於分析師先前預估的 45.3% 成長率 (CNBC 調查 15 位分析師的共識)。微軟沒有公布 Azure 具體營收金額。Azure 第 3 季營收成長 50%。

更多個人運算部門 (More Personal Computing)

該部門是微軟最大業務單位，包含 Windows、Surface、Xbox 和搜尋。

營收：年增 15.5% 至 174.7 億美元 (StreetAccount 共識預期為 165.6 億美元)。

微軟第 2 季來自設備製造商的 Windows 許可營收上升 25%。科技產業研調機構 Gartner 估計，PC 出貨量該季下降 5%。

隨著微軟推出 Xbox Series X 和 Series S 遊戲機一周年過去，Xbox 硬體營收僅上升 4%。第 3 季 Xbox 硬體營收飆升 166%。微軟遊戲業務在總營收中佔近 11%，本月是投資者關注焦點，因該公司宣布計劃以 687 億美元收購《使命召喚》和《暗黑破壞神》系列背後的發行商動視暴雪 (ATVI-US)，為微軟 46 年歷史以來最大手筆交易。

生產力和商業流程部 (Productivity and Business Processes)

該部門含 Office、LinkedIn 和 Dynamics 等業務。

營收：年增 19% 至 159.4 億美元 (StreetAccount 共識預期為 158.6 億美元)

微軟執行長納德拉 (Satya Nadella) 在電話會議上表示，公司在 2021 年資安營收成長近 45% 至 150 億美元。2020 年資安營收成長也超過 40%。

業務重要進展

微軟第 2 季發布 Windows 11 取代 Windows 10，並推出售價 249 美元的 Surface Laptop SE 供學校使用，內搭載特殊版本的 Windows 11 。

微軟還宣布收購方案新創公司 Ally.io，因應遠距上班成為未來工作趨勢，豐富旗下生產力工具，強化遠距工作平台，但微軟並未公開收購細節。

華爾街分析

截至周二收盤，微軟股價自 2022 年初以來共下跌 14%，本月將創下 2010 年以來單月最糟糕表現，原因是投資者為升息做準備，科技股湧現廣泛賣壓。

總部位於賓州紐敦廣場的投資公司 Logan 資本管理公司的資產組合經理 Christopher Ouimet 表示，「我們會在現階段買進。我們認為現在市場上有很多噪音，大多數認為成長股會在這裡被洗盤出去，但我們真的不認為，公債殖利率自 1.5% 升到 1.8% 就代表微軟 Azure 賣不出去了。」該公司在第四季末持有微軟股票約 6000 萬美元。

他認為，與微軟之前的預測相比，投資者可能會因為外匯匯率影響而出錯，因匯率會讓各部門業績看起來不那麼令人印象深刻，但調整智慧雲部和生產力和商業流程部意味著結果高於財測高標。