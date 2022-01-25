〈美股早盤〉美股續崩 道瓊重挫逾600點、那指標普均摔逾2%

昨日歷經史上最大震幅後，市場波動持續，美股主要指數周二 (25 日) 再度重挫。截稿前，道瓊工業指數跌逾 600 點或 1.8%，那斯達克綜合指數跌 2.5％，標普 500 指數跌 2.2％，費城半導體指數跌近 4％。

道瓊指數昨日盤中一度挫逾千點，那斯達克綜合指數也一度崩跌 4.9%，四大指數隨後急拉，最終反彈收高。

隨著財報季持續推進，微軟 (MSFT-US) 即將在今日盤後公布最新業績，蘋果 (AAPL-US) 和特斯拉 (TSLA-US) 財報也將在本周稍晚接連登場。公布財報前夕，微軟周二開盤跌逾 1％，大型科技股普遍下挫。

財報消息面，IBM(IBM-US)周一盤後公布營收創 10 年新高後，開盤小漲 0.2％；通用電氣 (GE-US) 和嬌生 (JNJ-US) 最新營收均未達預期，開盤分別跌逾 6％和 0.7％。

隨著投資人對聯準會提早收緊政策擔憂情緒加劇，市場近期震盪不斷，此外，圍繞著俄羅斯和烏克蘭的地緣政治緊張也打壓市場情緒，在俄羅斯不斷增兵至烏克蘭邊境之下，美國國防部下令 8500 名士兵進入高度戒備狀態，以便隨時部署軍隊。

周一盤中一度升至 2020 年 10 月以來最高的 VIX 恐慌指數，連續 6 個交易日上揚，截稿前報 33.03，10 年期美債殖利率升至 1.757%，美元小漲 0.3%。

截至台北時間周二 (25 日)22 時許：

道瓊工業指數下跌 631.90 點或 - 1.84%，暫報 33732.60 點

那斯達克綜合指數下跌 349.59 點或 - 2.52%，暫報 13502.90 點

標普 500 指數下跌 97.56 點或 - 2.21%，暫報 4312.57 點

費半下跌 133.03 點或 - 3.77%，暫報 3348.91 點

台積電 ADR 下跌 2.49% 至每股 122.82 美元

10 年期美債殖利率上漲至 1.757％

紐約輕原油上漲 0.24％ 至每桶 83.51 美元

布蘭特原油上漲 0.52% 至每桶 86.72 美元

黃金下跌 0.04% 至每盎司 1841.00 美元

美元指數上漲至 96.185

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

3M(MMM-US) 早盤上漲 0.77％，至 174.13 美元。

3M 盤前公布上季營收 86 億美元，EPS 報 2.31 美元，均高於市場預期，3Ｍ表示，隨著公司在供應鏈問題、成本管控與定價方面取得進展，第 4 季業績相當穩健，尤其是 12 月。

嬌生 (JNJ-US) 早盤上漲 0.89％，至 164.42 美元。

嬌生公布上季財報喜憂參半，營收不及市場預估，但 EPS 略優於預期，並給出樂觀的全年財測。嬌生預計，新冠疫苗將在今年貢獻 30 億至 35 億美元營收。

通用電氣 (GE-US) 早盤下跌 6.82％，至 90.30 美元。

因供應鏈問題增加交貨時間與存貨，通用電氣公布上季營收年減 3%，遜於市場預估，調整後 EPS 則優預期，GE 預計，今年通膨問題仍是一大挑戰。

關鍵經濟數據：

美國 11 月標普 CS 20 大城市房價指數年增率報 18.29％，前值 18.41%

美國 11 月 FHFA 房價指數月增率報 1.1％，預期 1.1%，前值 1.1%

綠線：標普 CS 20 大城房價指數年率，藍線：標普 CS 美國國家房價指數年率 (圖：Zerohedge)

台北時間 23:00 公布美國 1 月經濟聯合會消費者信心指數，預期 111.9，前值 115.8

華爾街分析：

高盛首席美國股票策略師 David Kostin 稱，迄今公布財報的 64 家標普 500 指數成分股公司中，52% 的公司獲利表現優於分析師普遍預期，略低於歷史平均水準，更令人擔憂的一點是企業的財測展望，6 家公布今年 Q1 財測的標普 500 成分股企業當中，有 5 家企業下修預期。

CIBC Private Wealth 投資總監 David Donabedian 表示，即使 2021 年的企業獲利是股市的動能來源，但近期結果顯示，企業正在對抗通膨與經濟增長放緩。