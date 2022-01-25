1月美股空頭大賺 做空特斯拉估總獲利23億美元

儘管馬斯克 (Elon Musk) 之前多次擊退他憎惡的市場做空者，不過今年在股市血流成河下，做空特斯拉 (TSLA-US) 成為一筆最賺錢的好交易。

根據 S3 Partners 數據，截至上周五 (21 日) 收盤，按市值計算，做空者在 1 月份賺取了 1140 億美元的利潤。標普 500 指數周一跌入修正區，從歷史高點下跌超過 10%；那斯達克在 1 月累計跌幅更達 13%，爲 2008 年以來表現最糟糕的一個月。

空頭在這樣的市場走勢大賺，其中最賺錢的空頭押注是特斯拉，這家公司的股價今年累計已跌超過 15%。S3 數據顯示，截至上周五，押注特斯拉的賣空者已經獲得了 23 億美元利潤。

做空 Netflix(NFLX-US) 同樣收獲豐厚，在這家串流媒體巨頭承認激烈的競爭將壓抑用戶成長空間之後，其股價今年已經下跌 37%，幫助做空者大賺 16 億美元收益。

S3 Partners 預測分析部門的總經理 Dusaniwsky 指出，在市場普遍低迷下，79% 的空頭資金在 1 月份均成功獲利。

過去兩年，特斯拉一直是市場最被做空的標的，但其股價卻飛躍飆漲，光是 2020 年，特斯拉空頭的全年損失就達到 401 億美元。迫使做空者節節敗退，空頭占公司可交易股票總數的比例，從 2020 年初的 19.6%，至去年 11 月下旬降至 3.3%。