印尼計劃自組太陽能供應鏈 擬建價值40億美元多晶矽廠

印尼正計劃發展價值 40 億美元的多晶矽產業，並積極與潛在投資者、廠商商談，為該國生產更多太陽能板鋪路，並試圖與中國多晶矽大國抗衡。

印尼海事與投資統籌部的採礦、投資官員 Septian Hario Seto 表示，該國政府近期正與潛在投資者進行談判，計劃與當地公司合作建立兩座工廠，一座廠房位於中爪哇，價值 8 億美元，另一座位於北加里曼丹省，價值 32 億美元。

Hario Seto 說到，隨著當地廠房建置完成，印尼將能以低於市場價格的價格提供多晶矽，這是製造太陽能板的關鍵材料。由於各國積極綠能轉型，使太陽能板需求激增，多晶矽價格去年飆升至 10 年高點，中國太陽能業者大幅擴產多晶矽，但近期開始浮現供過於求的問題。

印尼也是全球綠能轉型中的一員，該國致力於擺脫化石燃料，並依賴再生能源發電，計劃大規模安裝太陽能板，目標 2030 年太陽能能貢獻 5.3GW 的電力，並鼓勵工廠、辦公室和家庭在建築屋頂上安裝更多的面板。

據智庫 IESR 研究，赤道的熱帶國家理論上可藉由太陽能產生近 20000GW 的發電量，是全球每座發電廠總發電量的兩倍多。新加坡也正試圖加入太陽能發電的行列，星生集團 (Sunseap Group) 和阿布達比 Masdar 計劃在印尼開發太陽能光電設施，將電力出口到新加坡。

Hario Seto 表示，印尼中爪哇多晶矽廠可能會在第三季開始動工，並在初期出貨 4 萬噸，北加里曼丹廠預估多晶矽產能為 16 萬噸，一旦後者大型產房完工，中爪哇廠將轉型生產電子材料，為半導體業供貨。