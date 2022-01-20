1月小尺寸電視面板維持下跌1美元 IT跌勢續擴大

電視面板價格跌勢持續收斂，集邦旗下 WitsView 今 (20) 日公布 1 月下旬面板報價，32、43 吋小尺寸電視面板維持全月下跌 1 美元水準，55、65 吋中大尺寸面板跌幅收斂至約 5%，顯示器、筆電等 IT 面板價格續走弱，其中，11.6 吋筆電面板月跌幅擴大到 5.85%。

根據 WitsView 統計，中小尺寸電視面板價格仍持續緩跌落底，1 月下旬 32、43 吋報價落在 40、74 美元，55、65 吋等中大尺寸面板跌幅也收斂，單月下跌 10、5 美元，跌幅各為 4.27%、5.13%，跌幅持續趨緩。

集邦顯示器研究處研究副總范博毓表示，首季為傳統面板淡季，在品牌需求回溫前，面板價格走勢仍將維持電視面板緩跌、IT 面板擴大的走勢，仍未完全止跌。

對比電視面板跌勢持續收斂，1 月 IT 面板全尺寸修正幅度較上月擴大，1 月 21.5、27 吋顯示器面板較上月下跌 3、2 美元，跌幅各達 4.3%、2.18%，報價來到 66.8、89.7 美元，23.8 吋顯示器面板報價也跌 1.5 美元，報價來到 80.6 美元。

筆電面板則以 11.6 吋 Chromebook 主流尺寸跌幅最重，1 月下跌 2.2 美元，跌幅達 5.85%，報價來到 35.4 美元，14-17.3 吋筆電面板平均也下跌 1.2-2 美元，跌幅最高達 4.38%。

另一方面，市場傳出三星顯示器 (SDC) 擬在今年 6 月完全退出 LCD 市場，相關訂單可望由中國面板廠、台灣面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 分食，范博毓認為，三星關廠已是既定事實，且目前三星 LCD 面板占全球供應比重僅達個位數，對整體市場影響相對有限。