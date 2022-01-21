竄高後回跌整理 10年期美債殖利率下滑至1.79%

美國債券殖利率 21 日早盤回跌，10 年期殖利率徘徊在 1.79% 以上。

截至美東時間清晨 6 點，指標 10 年期國債殖利率下降 4 個基點至 1.7919%。30 年期美債殖利率上升 3 個基點至 2.1103%。殖利率與價格相反，1 個基點等於 0.01 個百分點。

19 日的 10 年期美債殖利率一度觸及 1.9%，投資人關注聯準會 （Fed) 升息和全面收緊貨幣政策的時間表。

Fed 收回支持經濟措施加上高漲的通膨都令人擔憂，也促使投資人賣出 2 年期債券；2 年期債券最能反映短期利走向，本週稍早時首次站上 1%，為 2 年來首見。21 日早盤交易於 1.024%。

Cribstone Strategic Macro 創始人 Mike Harris 表示，「債券市場不再是全球最偉大的經濟學家，它已成功地自 Fed 手中奪下領導市場走向的地位。」

他解釋，雖然對通膨是否為過渡性的爭議反映在債券交易上，但「債券市場沒有辦法完全反映，只有 Fed 有辦法。」「所以我對市場動態不會過度解讀，除非長期債券殖利率實質並持續回落，但在當前這個階段是完全不可能的事。」

德國 10 年期債券殖利率在 19 日早盤近 3 年內首次回升至正值。但在 21 日早盤又回到 -0.048%。

21 日沒有重要的經濟數據發布或債券拍賣。

投資人現在將密利關注 Fed 的 1 月為期 2 天的政策會議，將於下週二 (24 日) 開始。

ING 策略師在 21 日的一份報告中表示，他們認為 Fed 可能「會下週會議中輕鬆地宣布已結束購債，為 3 月進行第 1 次升息作好準備。」