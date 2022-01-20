升勢趨緩 10年期美債殖利率徘徊在1.53%上下

10 年期美國國債殖利率本周的飆升 20 日暫見緩解，小幅上漲，徘徊在 1.83% 以上。

美東時間清晨 6 點，指標 10 年期美國國債殖利率上漲 1 個基點，攀升至 1.8379%。30 年期國債殖利率上漲 1 個基點至 2.1522%。殖利率與價格成反比，1 個基點等於 0.01 個百分點。

19 日早盤，10 年期殖利率一度觸及 1.9%，因市場預期聯準會 (Fed) 將很快升息。

市場擔憂 Fed 收緊貨幣政策時機和通膨上升，導致本週債券殖利率飆升。反映短期利率預期的 2 年期美國國債殖利率 18 日也 2 年來首次突破 1%。20 日早盤交易價格在 1.0474% 左右。

與此同時，10 年期德國國債殖利率 19 日早盤近 3 年來首次出現正值交易，但 20 日早盤再度回落至 -0.018%。

匯豐銀行私人銀行和財富管理全球投資長 Willem Sels 表示，他預計市場將圍繞利率前景「上下震盪」，尤其是成長股和價值股之間的彼此輪轉。

Sels 表示，匯豐銀行之前就曾預測未來 2 年 10 年期美國國債殖利率將在 1.5% 至 2% 之間徘徊。

他說，這部分是因為「各國央行實際上正在設法控制這些長期通膨預期」。

投資人將關注美東時間 20 日上午 8 點 30 分公佈的最新每周初請失業金人數數據，以進一步了解美國經濟自疫情復甦的狀況。

美國 12 月成屋銷售數據預計將在美東時間上午 10 點發布。

20 日將拍賣價值 500 億美元的 4 周期國庫券、400 億美元的 8 周期國庫券和 160 億美元的 10 年期通膨保值國債。