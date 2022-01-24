NABE調查：企業預計通膨仍將持續 多數公司缺熟練勞工

全美商業經濟協會 (NABE) 的一項調查顯示，美國企業的價格上漲已變得更加普遍，薪資也在大漲，多數公司回報熟練工人短缺問題。

NABE 1 月所做的調查中，53% 的受訪者表示，他們公司在第四季提高了價格，這是此項商業調查 40 年來的最高水準。其中，漲價最為普遍的是商品生產商，有 92% 的商家提高了價格。

此外，半數以上的受訪者認為，未來 3 個月價格將進一步上漲，而只有 1% 的人認為價格會下跌。接近 7 成的人表示，原物料成本在第 4 季飛速成長。

除了投入成本壓力外，勞動力成本也為價格帶來壓力。創紀錄的 68% 的受訪者表示，他們不得不提高工人薪資，不但如此，有 77% 的受訪者預計，未來 3 個月薪資成本會更高。

約 57% 的受訪者表示缺乏熟練勞力，這比 10 月份調查的比例上升了 10 個百分點。近三分之一的人預計，勞動力短缺將在 2023 年或以後延續，僅十分之一的人認為，今年上半年勞動力問題有望改善。

與此同時，第四季的需求依然強勁，65% 的受訪者表示其公司的銷售額有所增加，這個比例也是有記錄以來新高。

商業狀況調查主管 Jan Hogrefe 表示，短缺情況明顯，特別是勞動力，並且愈來愈普遍，但公司仍然有積極的成果及前景。

此外，26% 的公司預計，供應短缺將在下半年緩解，不過有 11% 的公司認為，供應短缺將持續到 2023 年或以後。