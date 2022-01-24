晶心科IP獲蘋果供應商導入 搶元宇宙商機

RISC-V 矽智財廠晶心科 (6533-TW) 今 (24) 日與 Imagination 共同宣布，Andes AX45 處理器核心成功獲得 Imagination B 系列 GPU 驗證，雙方未來將在 AR/VR、車載資訊娛樂系統 (IVI) 等產品合作；由於 Imagination 是蘋果 (AAPL-US) 關鍵零件的 IP 供應商，晶心科與 Imagination 合作，也將藉此打入供應鏈，搶吃蘋果商機。

Imagination 主要提供蘋果 GPU IP，產品已搭載在數代 iPhone 等行動裝置中，2020 年曾與蘋果簽訂多年期授權合約，由蘋果支付費用，取得 Imagination 的 IP 使用權。

晶心科此次與 Imagination 合作，產品涵蓋 AR/VR、汽車相關車載娛樂系統，AR/VR 搭上元宇宙題材，更是蘋果近年積極打造的產品之一，且蘋果先前廣徵 RISC-V 相關人才，外界更好奇，蘋果是否有意會採用全新 GPU 架構打造新一代 AR/VR 裝置。

晶心科指出，雙方此次驗證合作產品，還有工業和物聯網 (IoT) 等領域，將提供經過驗證、完整的解決方案，並為後續持續測試奠定基礎。

Imagination 硬體工程副總裁 Colin McKellar 表示，RISC-V CPU 架構正不斷壯大，透過使用晶心科 AX45 RISC-V CPU 驗證 IMG B 系列 GPU，突顯兩個平台的靈活性，公司在不到一周時間內，就開發完整工作系統原型，從集成到實現再到驗證。

McKellar 補充，此次雙方合作充分展示兩個團隊優勢，透過整合硬體，以及雙方團隊創造出的整合便捷性。

晶心科總經理暨技術長蘇泓萌指出，RISC-V 生態系正迅速發展，為繼續保持發展速度，將展示多種可能的方式，通過建立合作夥伴關係，提供快速簡捷的方法來驗證 GPU IP 單元，為客戶減少 SoC 設計時間，降低風險和成本。

蘇泓萌看好，憑藉靈活設計的 GPU，以及公司可高度配置的雙發射 AX45 RISC-V 核心，有助公司在短時間內建立系統需求，並生成最佳配置，提供有效的概念驗證。