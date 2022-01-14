小摩：晶片短缺不影響蘋果上季營收創新高

晶片短缺不影響蘋果上季營收創新高。（圖:AFP）
晶片短缺不影響蘋果上季營收創新高。（圖:AFP）

即使供應鏈延遲和晶片短缺衝擊整體科技業，但蘋果 (AAPL-US) 在 2021 年最後一季的銷售額似乎仍將非常強勁。投行摩根大通 (JPM-US) 預計蘋果營收將超過華爾街普遍預期，並打破其假日季記錄。

摩根大通在報告中指出，無論科技行業發生什麼事，蘋果產品似乎都賣得很好，甚至打破自己的記錄。

摩根大通首席分析師 Samik Chatterjee 分享了他對蘋果 2022 年第 1 財季、也就是 2021 曆年第 4 季的預測。那也正是假期銷售季。

蘋果並未發表任何關於當季和財測。即使如此，Chatterjee 預測蘋果營收將達到 1190 億美元，超過去年同期的 1114 億美元。華爾街普遍預計該公司將報告約 1180 億美元的營收。

分析師表示，對 iPhone 13 手機的需求仍然很高，晶片短缺不會阻止蘋果打破自己的營收記錄

自蘋果公司上次發布財報之後，其股價已上漲 15%。表現超過標準普爾 500 指數同期 3% 的漲幅。

此外，Chatterjee 預計 iPhone 13 的獲利將優於預期。另一方面，他也調降了當季 iPad 營收預測。即使如此，他認為蘋果仍將擁有強勁的產品收入。最重要的是，他估計 iPhone 出貨量約為 8300 萬支，略高於華爾街 8200 萬支的共識。

在他的預測中，Chatterjee 仍然考慮到供應鏈的限制，並表示這仍然會限制蘋果的營收規模。儘管如此，他仍然認為會超出華爾街預期。

分析師預計 2022 年蘋果的總營收為 3820 億美元，每股獲利 5.95 美元

分析師還指出，蘋果的股價將因營收創高而走高。他仍然維持 210 美元的 12 個月目標價不變。

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