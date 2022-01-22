三大變數攪局 法人看好全球央行鷹派態度推升經濟成長動能

供應鏈瓶頸與通膨壓力未解，現在又有 Omicron 病毒攪局，法人認為，儘管全球疫情再起，但各國央行立場轉鷹的態度下，全球經濟仍可持續在擴張的軌跡上。

法盛盧米斯賽勒斯資產管理公司資深總經策略分析師布瑞爾 (Craig Burelle) 指出，儘管全球疫情再起、風險和不確定性正在上升，且各國央行在通膨壓力下轉向鷹派，但盧米斯賽勒斯團隊有足夠的理由相信，全球經濟仍將保持在擴張的軌道上。

盧米斯賽勒斯認為，消費者需求仍然暢旺，企業體質良好，預計今年基本面和利潤將出現穩健成長，薪資增長可能會帶動就業人口增加，改善勞動力市場。

盧米斯賽勒斯預計，今年通膨率大多會保持在央行的目標範圍之上，並可能左右央行緊縮的幅度。景氣復甦力道加上與疫情有關的干擾因子，預料將使接下來一年通膨居高不下，預計在 2022 年中之後供給和需求逐漸達到平衡，應會使商品價格趨於緩和。

宏利投資管理表示，今年有美國通膨升溫、聯準會升息預期、地緣政治緊張局勢、新冠病毒個案飆升及變種病毒出現等未知因素將持續主導市場，儘管這些變數阻力反映市場在上半年持續干擾，但從物價壓力看來或許有所緩和，但今年前幾個月的通膨可能仍處於偏高狀態。

宏利投資管理指出，預期全球經濟要等今年下半年才會漸入佳境，屆時預期補庫存和供應鏈中斷得以改善，可望進一步推動可持續性的復甦，有別於 2021 年積壓需求刺激經濟反彈的情況。