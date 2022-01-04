星展馬鐵英：經濟基本面支撐房市續熱 央行信用管制可能進一步擴大

星展集團今 (4) 日舉行第 1 季經濟展望記者會，資深經濟學家馬鐵英表示，台灣今年 GDP 持續維持成長態勢，預估全年約在 3% 左右，但經濟成長與資金寬鬆也將提供房市支撐力道，預估中央銀行對房市的信用管制「將有進一步的發展」，不排除可能擴及至第 2 戶。

馬鐵英指出，政府自 2020 年陸續以漸進方式推出健全房市政策，試圖引導房市軟著陸，儘管 2022 年資金寬鬆方向略有調整，但在薪資成長、失業率下降等經濟基本面支撐下，提供房地產市場一定的支撐，預期今年房市仍有一定程度的活躍。

至於央行是否進一步祭出選擇性信用管制？馬鐵英則認為，預期台灣央行的信用管制將有進一步的調整空間，不排除可能針對部分區域，祭出第 2 戶的信用管制。

在經濟成長率部份，馬鐵英表示，預期 2022 年台灣實際 GDP 將成長 2.8%，雖低於 2021 年的 5.5%，但仍符合長期成長趨勢。

馬鐵英指出，考量中國經濟放緩和高基期影響，出口成長將會放緩，而疫情好轉和消費者購買力恢復，則可望讓國內需求明顯回升，整體來說台灣仍是亞洲四小龍中的佼佼者。

在產業部分，馬鐵英表示，2022 年全球半導體市場有望保持穩健成長，在疫後全球經濟復甦的背景下，市場對支援遠距辦工和遠距學習的電子設備需求應會下降。

馬鐵英指出，在 5G 設備升級和新興市場需求復甦的推動下，智慧型手機支出可能會繼續成長；此外，疫後新常態將繼續促進數位轉型，推動對 AR/VR 硬體、自動駕駛汽車、智慧工廠的需求。

馬鐵英表示，對台灣而言，晶片需求成長、價格調升、先進技術製程的引進將會繼續提振半導體產業的資本支出，進而帶動總體投資成長。