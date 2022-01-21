農曆年前有現金需求者注意 基金只剩三個最後贖回日

農曆春節即將到來，投信業者提醒投資人，若年節期間有資金需求，想以既有投資的基金換取現金，要留意年前基金贖回時間和作業程序。同時要注意，不同類型基金的贖回入帳時間不盡相同，以今 (2022) 年農曆封關日計算，還有三個最後贖回日，投資人要留意自己的基金帳戶申贖條件，以免錯過年前最後贖回日期使得款項年後才入帳。

以貨幣基金來看，國內貨幣市場基金一般而言交易後只要 1 個營業日即可入帳，海外貨幣基金則須 2 個營業日，所以貨幣基金的年前最後贖回日可以至少等到 1/26、1/27；而台股基金作業時間較長，約要 2-4 天，因此最晚 1/25 前就得贖回；但是境外基金大多需要 5-7 個營業日才能入帳，若錯過 1/20 未贖回，則要等年後才會入帳。

若投資人沒有迫切性的資金需求，則不須在農曆年前辦理基金贖回，反而建議善用年終獎金進行理財規劃，讓獎金發揮更大的效益。群益投信表示，共同基金透過專業經理人的操作，可降低標的選擇不確定性，也能依照自身所處的年齡及理財需求進行合適的資產配置，因此建議投資人可將部分年終獎金用於定期定額投資共同基金，時間拉長還能攤平投入成本，另一方面，精打細算型的投資人更可趁年初各家基金公司所推出的手續費優惠活動，進一步節省投資成本。

針對 2022 年第一季的投資策略，群益投信投資長李宏正表示，即使面對未來升息，第一季還是可以多重資產配置，透過股債多元佈局，穩健因應市況變化，另外，亞洲市場後市潛力可期，其中又以印度、中國、東協最為看好，此外，在全球科技創新趨勢中扮演重點角色的台灣也是值得布局。

至於穩健保守投資人部分，李宏正表示，面對通膨高企和升息壓力，高息資產利差仍具吸引力，可望吸引穩健資金配置，因此包括特別股、優先順位高收益債、次順位金融債皆可多加關注。