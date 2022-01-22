台股行情「熊短牛長」 虎年定期定額心法先累積單位數

科技股漲多休息之下，台股本週跌破「萬八」、收 17899 點，回測季線，股民關切到底要不要抱股過年，法人多認為，短線操作難度升高，台股基金不失為好選擇，整體來說，台股行情「熊短牛長」，虎年定期定額心法可採先累積單位數方式布局。

台股元月行情跟著台積電測底而歸零，統計從元月開紅盤至 1/21 止，台股加權股價指數下跌 1.75%，台股基金績效表現亦不佳，市場對台股封關行情仍寄以厚望，靜待外資回流為牛年封關行情加持，唯新光投信台股投資團隊表示，短線台股遇資金動能不足，市場欠缺主流股、遇過年長假效應，加上 Omicron 使本土疫情持續，民眾抱股意願降低。

第一金投信也指出，台股周三牛年封關，受到 Omicron 變種病毒擴散、聯準會恐加快升息與縮表的衝擊，台股今年來走勢跌宕，影響投資人抱股過年意願。不過，法人統計，近 10 年台股在農曆年後開紅盤勝率達 7 成以上，而且若開紅盤大跌，當年度都是上漲作收。

第一金投信統計，近 10 年台股農曆春節後開紅盤日的上漲次數達 7 次，平均漲幅 0.27%；若拉長時間到後 2 周，共 9 次上漲，平均漲幅 2.61%；後 1 個月，同樣有 9 次上漲、平均漲幅放大到 3.2%，顯示年後行情仍值得期待。

這也讓台股基金年節前的甜蜜買點浮現，新光投信台股投資團隊表示，金虎年來臨，台股高檔震盪，資金輪動成常態，歷史經驗指出，台股遇波段低點，定期定額進場台股基金，1 年後獲利機率百分百，根據 Lipper 統計，2020 年全球新冠疫情爆發以來這兩年期間，134 檔台股基金同期間定期定額平均投資報酬率達 34.07%。

其中，新光創新科技、新光大三通、新光台灣富貴基金 3 檔績效居前三名，繳出 60% 以上的漂亮成績，表現最好的新光創新科技基金，近 2 年定期定額報酬漲 68.34%，績效最為亮眼。

新光投信台股投資團隊表示，年節前資金輪動快速下，投資人若想低接選股佈局，難度有望增加，不妨透過定期定額方式，優先佈局績優台股基金，抱持先「存單位數」心態進場卡位，利用市場低檔，分散不同時點進場，短期修正後，年後科技股營收獲利具高成長性，有望吸引逢低資金布局，台股後市仍有機會維持震盪向上走勢。