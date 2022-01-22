亂世想投平衡型基金？旗艦基金大比拚

面臨市場狀況不明確時，許多人都會想找相對穩健的標的，此時平衡型基金就會成為熱門選擇。平衡型基金因為擁有多元配置的特色，廣泛納入股票、債券和其他資產，通常可以避開風險過度集中的問題。可是，每家基金公司幾乎都有自己的旗艦平衡型基金，本文精選市場最熱門的平衡型基金做比較，來看看哪些最適合你？

1. 全球平衡型基金比一比

全球平衡型基金將國家風險分散整體全球投資市場，是最適合穩健投資人的選擇之一。下表比較目前熱門平衡型基金的特色：聯博多元資產收益組合基金是一檔組合型基金，主要透過購買聯博旗下的基金來做多元配置。而這檔基金以不錯的績效和高配息級別，吸引到不少關注。

M&G 入息基金則是相對配置比較保守，股票占比僅有 40%。儘管強調低波動，但由於近期債市受挫，基金表現相對落後。貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金，則是以近期最夯的永續主題 ESG 作為重要的選股哲學，降低整體基金波動，同時也締造不錯的績效。摩根多重收益基金除了股債之外，還納入了另類投資（包含衍生性金融商品操作和不動產相關資產），持有股債證券數最多。

資料來源：Lipper，「鉅亨買基金」整理，以美元計算，資料截至 2021/12/31。基金分別為貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 Hedged A2 美元、聯博多元資產收益組合基金 A2 美元、M&G 入息基金 A 美元避險、摩根多重收益基金美元對沖 A 股累計。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

2. 美國平衡型基金比一比

美國資產身為過去幾年的強勢資產，鎖定純美國平衡型基金也是市場的熱門選擇。其中，家喻戶曉的安聯收益成長以超強知名度和不錯的配息率，在台灣基金界裡快速成長。基金以各 1/3 的美國成長股＋高收益債＋可轉債，搭建出進可攻退可守的特色。

駿利亨德森平衡基金則是以傳統約 60% 股票＋40% 債券資產的配置，打造出槓鈴式的投資。在提高股票潛在報酬率的同時，以傳統的避險性債券中和基金的波動度。以績效來看，這檔平衡型基金表現十分優異。富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金與其他基金不同的地方，在於股票部位高度布局價值類股，在升息的環境中較為有利。

資料來源：Lipper，「鉅亨買基金」整理，以美元計算，資料截至 2021/12/31。基金分別為駿利亨德森平衡基金 A2 美元、富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 穩定月收益基金美元 A(acc) 股、安聯收益成長基金 AT 累積 (美元)。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

3. 台灣平衡型基金比一比

許多人忽略其實境內也有不少厲害的台灣平衡型基金，與境外平衡型基金調整較溫和不同，台灣平衡型基金通常股債比例的調整比較快速。由於高度仰賴管理團隊的觀點，台股平衡型基金大部分持股比例較為集中，但因為納入股票以外的資產，波動度低於單純投入台灣股市，因此更適合較穩健、沒時間看盤的人。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

選對適合的平衡基金，成功長期投資人第一步

平衡型基金適合不喜歡大幅波動的投資人，也是在市場狀況不明確時的好選擇。然而，平衡型基金選擇非常多元，建議從全球、美國和台灣三個不同種類開始下手。其中，全球與美國的波動較低，適合持續定時定額或是單筆投入長期持有。台灣平衡型基金則因為股債比重變化劇烈，適合想參與台股行情，卻又沒時間看盤的人。了解基金特色不同後，就可以從中挑出最適合你的穩健基金。

鉅亨精選基金

>>> 貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 Hedged A2 美元

>>> 安聯收益成長基金 -AT 累積類股 (美元)

>>> 復華傳家二號基金

「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金經金管會核准，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上 下波動。

基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及 由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料，投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。

鉅亨證券投資顧問股份有限公司 │ 客服信箱：cs@anuegroup.com.tw

公司地址：台北市信義區松仁路 89 號 2 樓 A-2 室 │ 服務專線：(02)2720-8126 │ 服務時間：09:00-17:00