逾8成台股基金跑贏大盤 留意兩大市場風險

台股去 (2021) 年 12 月攻上「萬八」歷史新高，帶動台股基金投資熱潮，去年有超過 8 成台股基金績效表現勝過大盤，但要留意盤面缺乏主流以及美國升息，為盤勢添不確定變數。

瀚亞投資指出，2021 年超過 8 成台股基金績效表現勝過大盤， 以瀚亞外銷基金為例，不僅中長期績效穩建，且嚴控波動度，有效降低投資人承受過多風險的可能性。

根據 Lipper 資料統計，截至 2021 年底，如以每個月最後一日扣款計算，近 1 年、2 年、3 年定期定額績效分別為 32.4%、61.5%、79.6%，若將投資時間拉長，近 5 年、10 年定期定額績效達 100.2%、155.29%，報酬率翻倍，定期定額 20 年則績效達 205%。

瀚亞外銷基金經理人姚宗宏指出，近期台股出現高檔震盪拉回，主因去年 12 月下旬以來，受到美國聯準會升息預期提早影響，市場資金快速挪移，加上電子業進入第一季庫存調整周期，又有基期相對高的因素干擾，使得原先表現較佳的成長型類股面臨不小壓力。

展望台股後市，姚宗宏表示，目前台股兩個較大的變數為盤面缺乏主流產業和升息可能提前，但預計農曆年過後，待美國升息動作相對明朗，加上內外資回籠，已經修正過的電子成長股可望重返主流盤面。

保德信投信指出，從指標大廠釋出的風向球分析，預估今年全球晶圓代工產業將成長近 2 成，而晶圓龍頭大廠將持續優於產業平均，營收可望持續高度成長 25% 至 29%，而最受法人關注的毛利率更將重回 53% 以上，除激勵股價走揚，更有助提振台股整體投資情緒帶動指數再上攻。

保德信投信指出，短期美債彈升造成科技股面臨重新評價壓力，以及國內疫情反覆，短線可能呈箱型震盪整理格局，但目前加權指數均線多頭排列，加上基本面、企業獲利仍相對強勁，可見到外資今年以來陸續回補權值股，中長期台股仍有上攻空間。