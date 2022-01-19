Canalys：受惠iPhone 13需求強勁 蘋果Q4重奪全球智慧機市場冠軍

據研究機構 Canalys 發布的最新報告顯示，受惠於 iPhone 13 的強勁需求，蘋果 (AAPL-US) 於 2021 年第四季在全球智慧型手機出貨量的占比達到 22%，取代南韓三星電子，再度成為季度銷量冠軍。

由於供應鏈問題和新冠肺炎疫情再度重燃，去年第四季全球智慧型手機出貨量僅增長了 1%。蘋果在整體出貨量占比達到 22%，三星則以 20% 的市占率緊追其後。小米以 12% 的占比維持排名第三。OPPO 和 Vivo 則分別以 9% 和 8% 的市占率，位列第四、第五。

Canalys 分析師 Sanyam Chaurasia 表示，受惠於 iPhone 13 的出色銷售表現，蘋果在經過了三個季度後，重新奪回智慧型手機市場銷量第一。

Chaurasia 也指出，蘋果 iPhone 在中國市場受歡迎的程度超出意料，該公司旗艦款激進定價保持了強大的價值主張。蘋果的供應鏈已經開始復甦，但是由於關鍵零組件短缺，蘋果在第四季仍被迫減產，無法生產足夠的 iPhone 來滿足市場需求。

在部分優先市場，交貨時間沒有受到太大影響，但是在某些市場，消費者不得不經過漫長等待才能拿到最新款 iPhone。

Canalys 行動副總裁 Nicole Peng 則表示，供應鏈中斷對下游的供應商影響最大，零組件製造商正在努力增加產量，但主要代工廠仍需要數年時間才能顯著提高晶片產能。

智慧型手機品牌廠已經在根據可用材料來調整設備規格，並與新興晶片製造商接觸，以擴大晶片來源。此外，品牌也開始將產品線集中在最暢銷的型號上。他認為，供應鏈瓶頸恐怕要到 2022 年下半年才會緩解。