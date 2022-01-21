蘋果反訴愛立信 侵犯3項毫米波相關專利

瑞典電信業者愛立信 (Ericsson) 與蘋果 5G 專利戰火延燒不停，繼愛立信控告蘋果侵犯 5G 等多項專利後，蘋果週四 (20 日) 已向美國國際貿易委員會 (ITC) 提起訴訟，要求禁止愛立信行動基地台設備進口到美國。

愛立信與蘋果的專利授權協議到期後，續約談判破裂，愛立信此前向美國德州西區地方法院提起侵權訴訟，控告蘋果侵害其 12 項 5G 專利，且計劃阻止美國進口蘋果 iPhone 和 Watch 相關產品。

蘋果週四向美國國際貿易委員會 (ITC) 提出反訴，控告愛立信侵犯蘋果三項毫米波相關專利，要求對愛立信行動基礎設施設備實施美國進口禁令。

此前蘋果並未在任何訴訟中主張其對這些專利的權利，蘋果還表示願意撤回訴訟，前提是愛立信也這樣做。

蘋果文件顯示，(愛立信) 在美國和世界各地的行動表明，他們不希望法院為其專利設定公平、合理和非歧視性 (FRAND) 條款… 透過這樣的行動，該公司正在不適當地利用他們所謂的標準必要專利 (SEP) 和非標準必要專利 (NEP) 作為禁令武器，迫使蘋果就其所謂的 SEP 以不公平、不合理和歧視性的方式獲得許可。

蘋果還罕見地指出，如果愛立信不願意撤回所有的訴訟和法律行動，蘋果希望德州法院決定合理的授權費。

截稿前，蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.82%，暫報每股 169.28 美元。