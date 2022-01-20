挑戰Apple Watch 傳Meta今年發表智慧手錶 配備可拆卸螢幕

根據媒體報導，為了與蘋果 (AAPL-US) 抗衡，Meta (FB-US) 計劃推出其首款智慧手錶，有兩種型號：圓形和方形，都配備可拆卸的螢幕。

2021 年 9 月 Meta 就與雷朋合作推出「Ray-Ban Stories」智慧眼鏡，內置揚聲器和麥克風可以接聽電話及控制語音助理，還搭載兩個 500 萬畫素鏡頭，可以拍攝照片和 30 秒長的影片並將其轉到臉書頁面，在手機上查看或分享。

最近一位 App 開發人員在「Ray-Ban Stories」智慧眼鏡的控制應用程式中，發現了 Meta 一款新智慧手錶的圖像，Meta 向世界知識產權組織 (WIPO) 提交的專利報告也於近日被公開，這款被認為挑戰 Apple Watch 的智慧型設備初現影蹤。

根據 LetsGoDigital 報導，這兩款手錶的螢幕都可拆卸。圓形手錶將有 2 個或最多 3 個鏡頭。這些感應器號稱是長鏡頭、光學變焦或超廣角鏡頭以及微距鏡頭。

預計這兩款手錶的售價在 400 美元左右，該公司的目標是在 2022 年夏天發布該款手錶的第一版，並且已經在著手開發幾年後的第二代和第三代。

手錶螢幕正面的鏡頭主要用於視訊通話，而背面的 1080p 自動對焦鏡頭可在由手腕上的不銹鋼錶架取下時拍攝照片和影片，然後在臉書或 Instagram 等應用程式間分享。

這項研發中的設備是 Meta 首次嘗試發表專門用於手腕的硬體，與蘋果公司另闢戰場正面對決。這兩家科技巨頭在其他方面早已存在高度分歧。

知情人士說，該公司正在與美國主要電商信合作，尋求其支援手錶中的 LTE 功能，代表它不需要經由手機即可直接運作，並在電商信的據點銷售。

這款手錶可能有白色、黑色和金色三種顏色，臉書期望最初的銷量低於 6 位數。

據《The Information》報導，Meta 的智慧手錶主要功能應該是訊息傳遞和健康監測，將配備心率和體溫感測器，已預設臉書 Messenger，還可能與 Peloton (PTON-US) 等公司展開合作。

在軟體生態上，Meta 智慧手錶第一版可以在客製版安卓系統上運行，但不能在 Wear OS 上運行，而之後升級的智慧手錶將轉向 Meta 自己開發的操作系統。

值得一提的是，關於 Meta 智慧手錶的專利文件中，提到「將可穿戴設備連接到擴增實境 (AR) 耳機，比如 Oculus Rift」，這意味著在未來它很有可能會與 VR 和 AR 系統兼容，作為該公司即將推出的 AR 耳機的輸入設備。