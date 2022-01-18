易利信再就5G專利授權費對蘋果提告

瑞典的易利信 (Ericsson)(ERIC-US) 再度針對蘋果 (AAPL-US) 提起了另一組專利侵權訴訟。這是兩家公司就 iPhone 使用 5G 無線專利授權費進行的另一回合交鋒。

由於 2015 年首次達成的為期 7 年電信專利授權合同續簽談判失敗，兩家公司已在美國相互提起訴訟。

易利信在 10 月首先提起訴訟，聲稱蘋果試圖不當降低專利費；而 iPhone 製造商蘋果則在 12 月提起訴訟，指控這家瑞典公司使用「強制手段」(strong-arm tactics) 來更新專利授權費。

易利信發言人說：「由於之前的協議已經到期，我們無法就更新授權的條款和範圍達成協議，蘋果現在正在未經授權情況下使用我們的技術。」

專利訴訟在科技公司中相當普遍，因為在協議期間能省下的每 1 美元都可能是一筆可觀的金額。易利信等公司對每部 5G 手機的授權費在 2.5 至 5 美元之間。

易利信每年花在研究上的投資約 50 億美元，擁有超過 57000 項專利，其專利的授權使用費約佔其營業利潤的三分之一。

去年，易利信與三星 (005930-KR) 的專利訴訟經歷數月的法庭訴訟，暫時影響了當季業績。未支付的授權費通常會在達成和解後繳清。