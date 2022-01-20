〈財報〉高油價推動鑽探需求 貝克休斯第4季出現獲利

貝克休斯 (Baker Hughes Co)(BKR-US) 20 日公佈去年第 4 季財報，經調整後單季出現獲利，較去年同期的虧損明顯改善，因為原油價格上漲刺激了對油田服務設備的需求。

即使新冠病例持續激增，但因全球經濟從新冠疫情中復甦以及 OPEC+ 削減供應，去年油價飆升逾 50%。

貝克休斯的財報數據顯示，原油價格上漲鼓勵美國產油商增加鑽探活動。截至第 4 季末，美國鑽機數量增至 586 座，而 2020 年 12 月當季末為 348 座。

美國原油期貨交易價格約在每桶 86.6 美元，而布蘭特原油期貨交易價格約為每桶 88.12 美元。截至美東時間早上 8 點，原油期貨基本持平。

貝克休斯 CEO Lorenzo Simonelli 在財報聲明中表示：「我們相信整體的宏觀復甦，應該會推動 2022 年能源需求上升以及石油和天然氣的供應相對緊張。」不過他警告，與去年相比，2022 年經濟成長速度將略為放緩。

貝克休斯股價在盤前交易上漲 1.52% 至 26.69 美元。

該公司第 4 季調整後淨利為 2.24 億美元，或每股 25 美分，較 Refinitiv

分析師的預期低 3 美分。去年同季，貝克休斯虧損 5000 萬美元，或每股虧損 7 美分。

本季營收為 55.2 億美元，高於華爾街預期的 54.9 億美元。

該公司 2021 年虧損 2.19 億美元，而 2020 年為虧損 99.4 億美元。