Stellantis找上三星SDI、LG 加速鞏固北美電池供應鏈

路透周二 (19 日) 引述消息人士報導，南韓電池製造商三星 SDI 已同意與全球第四大汽車製造商 Stellantis 成立合資企業，未來將為北美市場生產電動車電池，擴大業務版圖。

消息人士表示，南韓科技巨頭三星電子旗下的三星 SDI 和 Stellantis 已簽署諒解備忘錄 (MOU)，未來將為北美生產電動汽車電池，電池合資企業的細節正在審查當中，即將公佈。

除了與三星 SDI 合作外，Stellantis 周一與電池製造商 LG 能源解決方案 (LGES) 達成初步協議，為北美生產電池和模組，年產能達 40 GW，預計於 2024 年第一季投產。

今年 7 月已傳出三星 SDI 擬在美國建立電池廠，擴展北美市場。三星 SDI 目前已在南韓、中國和匈牙利建立電動車電池廠，為 BMW 和福特汽車等汽車品牌提供電池。

消息傳出後，三星 SDI 盤中股價上漲 2.27%，該股今年迄僅上漲 7.6%。

Stellantis 正在鞏固未來電動車電池供應鏈，先前祭出 350 億美元汽車電氣化計畫，打算將在歐洲建造三座電池廠，北美建造兩座電池廠，其中至少一座落腳美國。

除了與三星 SDI、LGES 合作之外，Stellantis 表示已與能源巨擘道達爾 (Total) 合作成立電池合資企業，以擴大歐洲的電池採購。該公司目標 2025 年確保其全球電池產能超過 130 GW，2030 年達到 260 GW 以上。