電動車掀「強池奪鋰」潮 首檔電池及儲能ETF掌利基

全球淨零碳排趨勢興起，引領電動車市場倍速成長，動力電池供不應求，帶動電池中上游供應商營收大躍進，尤其「鋰礦」為電動車動力電池最主要原料，投資也跟著掀起「強池奪鋰」潮，全台首檔電池及儲能 ETF 後市可期。

根據彭博統計，中國鋰金屬價格近一年飆漲 427%，相關供應鏈股價相應上揚。看準這股新能源商機，中信投信推出中信電池及儲能科技 ETF(00902-TW)，追蹤 ICE FactSet 電池與儲能科技指數，2020 年該指數報酬率衝破 112%，顯見能源轉型浪潮銳不可擋。

中信電池及儲能科技 ETF 經理人詹佳峯表示，美中為全球碳排放量最大的前兩國家，兩國政策皆在近年出現明顯轉彎，美國宣示 2030 年前減碳 50% 以上，2035 年前實現發電「淨零碳排」；中國也喊出 2060 年實現「碳中和」。交通做為碳排主要來源，支持電動車成為兩國共識，也帶動全球電動車發展浪潮，掀起電動車競爭白熱化。電池作為電動車心臟，如何強化電池效能，鞏固電池最重要原料鋰礦的供給，成為車廠廝殺的主戰場。

詹佳峯指出，根據調研機構 Benchmark Mineral Intelligence （BMI）的碳酸鋰與氫氧化鋰指數，過去一年鋰價漲幅已經超過 1 倍。去年全球鋰礦需求約為 32 萬噸，市場預估 2025 年需求將達到 100 萬噸，2030 年末將達到 300 萬噸。

彭博新能源更估計，2029 年底以前，全球的鋰消費量將成長 4 倍。近一年以來，全球前二大鋰礦供應商股價漲幅皆超過 90%，表現相對優於全球多數電動車廠。

因應電池需求的急速增長，鋰礦商及中上游電池供應商雖加緊腳步擴大產能，但市場供不應求態勢短期內難緩解，有助支撐中上游廠商的毛利率表現。

00902 為市場首檔聚焦電池及儲能科技的基金，隨全球能源消耗將棄油轉電，未來電池需求預料將增長百萬倍，其追蹤的指數篩選營收來源超過 25% 在電池相關業務的公司，成分股包含電池上游的原料及設備商、主要鋰礦供應商，至中游的電池組裝廠，完整函括未來能源轉型商機。