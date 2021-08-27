電池起火不怕！通用汽車持續合作LG Energy

通用汽車斥資 10 億美元召回 Bolt 系列電動車後，通用汽車執行長 Mary Barra 週四受訪時稱，該公司仍有多種途徑在轉型電動汽車的過程中處於領先地位，並強調 LG Energy 仍然是其電動汽車領域的重要合作夥伴。

通用汽車近期宣布將斥資 10 億美元召回旗下大約 7.3 萬輛 Bolt 電動車 (EV)，並決定將向 LG 化學旗下電池供應商 LG Energy Solution 求償。

週四 (26 日) 通用汽車執行長 Mary Barra 接受彭博專訪時表示，通用汽車並未因召回事件擊倒，電池缺陷僅限於 Bolt，不會影響通用汽車與 LG 的合作關係。

通用汽車召回主要涵蓋 2019 年至 2022 年的車型，並且在著火風險沒解決前，將無限期停止 Bolt 電動車的銷售。通用汽車估計，擴大召回行動涉及開支為 10 億美元，令到總資金達 18 億美元

Mary Barra 稱，LG 是一個重要的合作夥伴，兩家公司的專業知識相結合之下，她對共同開發的新 Ultium 電池平台充滿信心，通用汽車未來車型不會僅採用一種電池化學或設計。

她也強調，通用汽車與新創電池公司 SES 的合作關係，以及通用汽車的電池研究實驗室與正在興建的電池製造實驗室。

目前通用汽車和 LG 必須就如何分攤 18 億美元召回成本的成本進行談判，同時推進在美國建造總共 4 家電池廠的計劃，並確保召回措施順利實施。

美國汽車大廠通用汽車 (GM-US) 週四下跌 2.17% 至每股 48.62 美元，結束連續第二個交易日的漲勢，今年迄今其股價已上漲約 17%。

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