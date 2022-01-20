蔡崇信豪擲近2億美元買紐約頂樓豪宅 原屋主不到三年轉手賺一倍

替阿里巴巴創辦人馬雲和蔡崇信管理部分財產的家族辦公室藍池資本 (Blue Pool Capital)，以 1.88 億美元買下位於紐約 73 層大樓的頂樓豪宅，以交易金額來看，原屋主避險基金大亨 Daniel Och 持有約三年約賺一倍。

根據紐約政府登記文件，藍池資本買下的是位在中央公園南路 220 號大廈的物件，購屋資金包括從摩根大通取得的 7150 萬美元 30 年抵押貸款。位於香港的藍池資本代表未對報導置評。

這戶頂樓豪宅原本屬於 Daniel Och，後者在 2019 年以約 9500 萬美元買進，等於三年內賺了一倍。

蔡崇信是阿里巴巴執行副董事長，去年就已買下同棟大樓兩戶整層公寓，共砸下 1.575 億美元。該棟大樓多次創下房地產記錄，包括 2019 年 Ken Griffiny 斥資 2.38 億美元買下頂樓豪宅。

最新交易凸顯富豪仍深受曼哈頓房地產吸引，把握超低利率購屋。例如，高盛前主管 Michael Daffey 去年為了買下醜聞纏身已故富豪 Jeffrey Epstein 的曼哈頓房產，向花旗集團申貸 3060 萬美元。去年稍早，另一名避險基金大亨 Israel Englander 也從摩根士丹利取得 2560 萬美元抵押貸款，以買下上東城別墅。