綠能史上最大投資案 波克夏海瑟威擬砸39億美元建置愛荷華州風電場

股神巴菲特 (Warren Buffett) 旗下的波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway) (BRK.B-US) 周三 (19 日) 表示，已向美國愛荷華州政府提出高達 39 億美元的綠能投資案，將為愛荷華州大幅建置風力和太陽能發電，該專案有望成為再生能源業最大規模的投資案。

波克夏海瑟威旗下 MidAmerican Energy 在聲明中表示，「Wind Prime」再生能源投資案將建置 2042 MW 的風力發電以及 50 MW 的太陽能發電，這有望為 60 萬戶家庭供電，此外，還將資助碳捕存 (Carbon Capture & Storage)、儲能和小型核反應爐的研究。

該投資案有望為愛荷華州風電市場注入活血，據愛荷華州公共事業委員會 (IUB) 統計，該州 2019 年有 41% 的總能源需求來自風力發電，高於 2006 年的 5.1%。

波克夏海瑟威近年來積極發展 MidAmerican 的再生能源業務，巴菲特曾預估公共事業能在愛荷華州實現「風電自給自足」。MidAmerican 預測該公司 2021 年已為愛荷華州客戶提供 88% 的再生能源，而 Wind Prime 專案意味著未來公共事業將能完全提供該州客戶再生能源。

MidAmerican 執行長 Kelcey Brown 表示，隨著 MidAmerican 繼續朝著完全提供再生能源的方向發展，目前正努力實踐溫室氣體淨零排放的重要里程碑。

波克夏海瑟威預計該專案建置期間將創造 1100 個職缺，每年平均貢獻 2400 萬美元的風力發電機和太陽能設備的稅金，加上每年超過 2100 萬美元的地役權 (Landowner-easement) 使用費用。如果該投資案獲准，預期 2024 年底將能完成。

彭博分析師 Ethan Zindler 表示，這可能是美國有史以來最大的風電投資案，儘管如此，類似規模的投資案宣佈後尚未真正落實，預計該投資案還有很長的路要走。