「女王聊盤室」：美債殖利率創高、股市走軟，市場觀望氛圍再起，主因是「它」

本日市場最夯的就是美國十年期公債、二年期公債殖利率創下新高，

為什麼這兩項指標如此重要？關鍵在於「市場預期」

十年期公債被認為是反映市場情緒、以及對於未來利率預期

二年期公債則是對 Fed 利率政策較為敏感。

目前中東局勢動盪，使得油價創下新高，

或許投資人們會問這些和台股有甚麼關係 ?

其實不只有關係，主要是原油和通膨有密切相關，Fed 非常關注「通膨」，當油價創高，Fed 升息壓力也就越大，目前市場擔憂 1/26 的 FOMC 會議中可能會一口氣升息兩碼，使得公債創高，短線資金由股市流往債市，造成股市出現波動，高估值科技股面臨漲多修正，連帶使得台股面臨壓力，

但其實這代表經濟處於景氣復甦的階段，因此央行可能會採取貨幣緊縮，來緩和市場過熱的情況。此時多空分歧，不論股債波動都會加劇，這邊也延續昨天看法，景氣復甦表示消費利有望增長，因此對於台股中長期基本面可望是利多。

雖然本日指數終場下挫 151 點，收在 18227 點跌破月線，但量能持續萎縮，也表示市場相對觀望，先前告訴各位，股市 = 資金 + 心理 + 基本面

透過上面的說明，我們可以知道景氣處於復甦階段，美國又是消費大國，因此對於電子零組件出口為主的臺灣是利多，基本面而言並沒有悲觀的理由。

梅姊認為主要是因為封關日近，不投資人正在為是否抱股過年感到猶豫

結果這時美股波動加劇，舉棋不定的投資人可能信心較為不足，使得買盤減少，這時震盪下跌機率就會提高，昨日已經有提到近期 Nasdaq 走勢將會牽動台股，

趨勢股仍然可以留意文章點此：https://reurl.cc/Y9vx2a

建議年關前，投資人可以觀察美國股市走勢，以及自身持股水位，來判斷是否「抱股過年」

當然就整體格局而言，趨勢股的展望依舊樂觀，即使是抱股過年也不必太擔心，至於趨勢族群先前提到非常的多，如車用電池 (4721-TW) 美琪瑪、(4739-TW)康普、(5227-TW)立凱 - KY，車用二極體 (8255-TW) 朋程、(5425-TW)台半、(2481-TW)強茂，第三代半導體 (3707-TW) 漢磊、(3016-TW)嘉晶，高速傳輸 (6756-TW) 威鋒電子、(6104-TW)創惟、MiniLed(3714-TW)富采、(6706-TW)惠特、(6278-TW)台表科，ABF 載板則是屬於結構性的供需失衡，因此只要 (8046-TW) 南電、(3169-TW)景碩、(3037-TW)欣興，拉回都能夠留意佈局的機會，SIP 矽智財則是 (3035-TW) 智原

若是高本益比的個股，則需要多加留意風險。

<獲得更多獨家盤中資訊>

梅姊 LINE ID : https://lin.ee/ogfjzk4

TG 盤中即時資訊 : https://t.me/QQ208

梅姊的 Instagram ： https://reurl.cc/73vA8D

YouTube 頻道 : https://lihi1.com/n7eio

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利投資人應獨立判斷

審慎評估並自負投資風險