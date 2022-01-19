機構：美股跌至接近支撐位 若失守將見10%以上跌勢

Fairlead Strategies 分析師 Katie Stockton 周二 (19 日) 警告，如果美股繼續下挫，失守關鍵支撐位，那麼出現 10% 的下跌修正。

Stockton 在本周發布的報告中強調，4546 點是標普 500 指數要守住的關鍵支撐位，一旦失守，接下來可能要測試下一個主要支撐位 4200 點。

他表示，這將透過減少股票曝險，和自上而下的對沖，來決定風險管理。

聯準會轉為鷹派之後，市場猜測今年將升息 3-4 次，這造成了美債殖利率走升，從而使科技股出現下行壓力。

那斯達克 100 指數正迅速逼近 200 日移動平均線，較歷史高點下跌了 8%。周二，標普 500 指數下跌近 2% 至 4577 點，以科技股為主的那斯達克指數下挫逾 2%，遠低於約 15575 點的關鍵支撐位。

Stockton 表示，若日線收盤價連續跌破這一水準，將加大下行風險，造成未來約 6-8 周時間內，進一步下探主要支撐位 14400 點附近。

他表示，短期動能減弱，FAANG+M 股未能未能應對短期超賣，讓股市繼續下挫。

如果標普 500 指數達到 Stockton 預計的 4200 點，這將代表較 1 月 4 日創下的紀錄高點下跌 13%。