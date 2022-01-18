加拿大人投資國外金額創新紀錄 尤其鍾愛美股

加拿大國家銀行指出，加拿大人不愛國內市場，去年投資國外的金額創下紀錄，特別熱衷美股投資。

這家銀行援引加拿大統計局資料指出，2021 年前 11 個月，加拿大人對海外證券的淨購買量飆升至 1444 億加元 (1154 億美元)，打破了 2006 年創下的 733 億加元的紀錄。其中單單在美股，就投入創紀錄的 818 億加元。

去年 11 月，加拿大對外國證券的收購達到 175 億加元，高於 10 月的 54 億加元，與 8 月和 9 月的平均投資相近。11 月份的投資活動以收購美國股票為主。

加拿大國家銀行經濟和戰略主管 Warren Lovely 表示，加國有大量資金，以前所未有的方式投資美國股票，這可能需要一個具有競爭力的稅收環境，並在環境、社會和治理方面採取行動，來解決資本流失問題。

與此同時，外國人卻在投資加拿大股市，11 月購買了 301 億加元，這是自 2020 年 4 月以來的最大的單月流入紀錄。

在此之前，加拿大國家銀行於去年 11 月，發表題為《加拿大無法承受這樣的資本流失》的報告，同樣對資本外流表達擔憂，認為礦業、採石業和石油開採領域的投資持續減少，是導致資本外流的原因。美國科技公司則成為這波資金流出的主要受益者。