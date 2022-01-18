鉅亨美股雷達：美債殖利率全面攀升 輝瑞CEO稱春季可望恢復正常

美股重要看點：

美長債殖利率攀升，美國 10 年期公債殖利率來到 1.820%。美股期貨週二 (18 日) 下跌，道瓊期貨跌 0.76%，標普 500 期貨跌 1.15%，那斯達克 100 期貨跌 1.80%。

美國聯準會下周將開會，此前官員的談話偏向鷹派，強調央行需做好準備，因應頑固的高通膨。美國通膨數據近幾個月居高不下，投資人愈來愈擔心，聯準會將以比預期更快的速度收緊政策。10 年期公債殖利率一度上漲 7 個基點至 1.85%，為 2020 年 1 月以來最高。

億萬富翁投資人 Bill Ackman 主張 3 月應該要升息 50 個基點。聯準會理事 Christopher Waller 認為，視通貨膨脹情勢，今年甚至可能升息多達 5 次。

美股明星科技股盤前集體走低。特斯拉 Tesla(TSLA-US) 跌 2.49%，輝達 (NASDAQ:NVDA) 跌 2.54%，美光科技 (MU-US)1.94%，亞馬遜 (AMZN-US) 跌 2.05%，蘋果 (AAPL-US) 跌 1.6%、谷歌 (GOOGL-US) 跌 1.63%，微軟 (MSFT-US) 跌超 1.92%。

美股前一交易日漲跌：

美股道瓊指數下跌 201.81 點，或 0.56%，收 35,911.81 點。

那斯達克指數上漲 86.94 點，或 0.59%，收 14,893.75 點。

標普 500 指數上漲 3.82 點，或 0.08%，收 4,662.85 點。

費城半導體指數上漲 88.77 點，或 2.33%，收 3,900.61 點。

今日重要總經數據：

美國 1 月紐約 Fed 製造業指數，預估 26，前值 31.9

重要個股動態：

1. 輝瑞 (PFE-US)

輝瑞 (PFE-US) 執行長預測，在歷經兩年的新冠疫情之後，人們的生活有望在今年春天回到常態，不過新冠病毒仍可能傳播多年。

輝瑞執行長 Albert Bourla 近期接受法國媒體訪問時，預測新冠疫情仍會持續多年，但他認為，未來的感染情況，將不再帶來讓人們困擾的嚴苛的防疫隔離措施。

他表示，輝瑞計畫在未來 5 年，在法國進行超過 5 億美元的投資，以促進抗新冠藥丸 Paxlovid 在全球的生產。輝瑞在去年 12 月表示， Paxlovid 藥丸將易重症人群的住院和死亡人數減少了近 90%。

PFE 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

2. 特斯拉 (TSLA-US)

特斯拉 (TSLA-US) 馬斯克 (Elon Musk) 將於 2 月中旬，訪問公司在柏林的工廠，此前有媒體報導，馬斯克本月份會待在德國。

馬斯克發表推文說：「我不能對每一個謠言發表評論，但這不是真的。我將在 2 月中旬前往柏林，而不是本周。」

先前馬斯克的說法，柏林超級工廠目標產量為每周 5000-10000 輛，年產量目標達到 50 萬輛。除此之外，特斯拉也預計投資 58 億美元，以建造電池生產線。

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

3. AT&T (T-US)

美國電信大廠 AT&T (T-US) 和電信商 Verizon (VZ-US) 新的 5G 服務預期將在本月的 19 日推出，但是有多家美國主要航空公司警告，恐將因此造成「災難性」的航空危機。

AT&T 和 Verizon 計畫於 19 日啟用 C-Band 頻譜 5G 無線網路，但是美國多家航空公司警告，新的 5G 服務可能使大量飛機被迫停飛，數萬名美國人恐因此滯留在海外，導致美國航班混亂。

Verizon 表示，仍承諾在 1 月為美國帶來改變遊戲規則的 5G 網路。AT&T 說，「我們知道航空安全和 5G 可以共存，相信進一步的合作和技術評估將解決任何問題。」