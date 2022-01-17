價值股能否繼續跑贏成長股？財報成績將是美股關注焦點

未來一周，美股的焦點將轉向第四季財報，近期價值股優於科技股的走勢，預計在接下來的財報中面臨進一步檢驗。

瑞士信貸首席美國股票策略師 Jonathan Golub 指出，市場預期美股獲利年增幅度為 20%，但他預計這一幅度將達到 25% 至 30%。

Golub 說：「占股市約 20% 的周期性行業，包括能源、原物料、工業、非必要消費品，總體獲利預計將增長 95% 至 100%，每個產業都有望比科技股更好。」

Golub 預計，科技業的利潤成長約僅 11%。他補充說，不僅是現在，在未來幾季，能源、原物料、工業，這些「舊經濟」公司可能表現得更好。

細分來看，Golub 推估，原物料類股獲利年增幅預計將達 62%，工業類股將增長 52%。能源更是能大幅攀高，因為去年這一產業的利潤是負成長。

Golub 表示，這些公司是通膨最大的受益者，雖然科技業獲利還能有 10% 的成長，但其他公司的表現顯然更好。

上周公布的美國 CPI 年增幅度來到 7%，續創近 39 年新高。

本周財報除了高盛 (GS-US)、美國銀行 (BAC-US) 以及紐約梅隆銀行 (BK-US) 等大型銀行外，消費品巨頭 P&G(PG-US)、產險公司旅行家集團 (TRV-US)、聯合航空 (UAL-US)、美國航空 (AAL-US) 等也將接力登場。