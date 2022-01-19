中國降息穩經濟 鐵礦砂帶領一票工業金屬上漲

中國承諾將以更多貨幣政策工具支撐經濟，點亮原物料需求前景，激勵鐵礦砂和鎳在內的多種工業金屬周三 (19 日) 盤中上漲。

新加坡交易所的鐵礦砂期貨價格一度漲 3.5%，突破每磅 130 美元，大連交易所的鐵礦砂期貨價也漲逾 3%。

倫敦金屬交易所 (LME) 的鎳價正逼近十年高點，今年來累計已上漲 9%，上海交易所的鎳期貨報價則逼近歷史高點。根據國際能源署 (IEA)，鎳需求將在 2040 年之前增為目前的 19 倍，而電動車和能源儲存需求將在 2025 年跳增 20%。特斯拉最近剛與 Talon 簽約，大舉採購 7.5 萬噸鎳。

中國身為最大金屬買家，正深陷房地產不景氣、信貸壓力和一再復燃的疫情，這促使中國人民銀行本周宣布將近兩年來首度調降逆回購和中期借貸便利 (MLF)，暗示將啟動寬鬆循環。

現階段，北京當局的鴿派言論力量，似乎蓋過市場對中國鋼鐵重鎮冬季限產的疑慮。

Mysteel 援引政府文件報導，唐山周二已宣布鋼鐵業錯峰生產計畫，根據該機構調查，在 1 月 30 日到 2 月 20 日、3 月 3 日到 13 日兩個期間將額外關閉 16 座高爐，唐山的高爐產能利用率將由 78% 降載為 63%，影響每日約 6 萬噸產能。

華泰期貨表示，房地產市場正在承受下滑壓力，使得中國透過總經政策支撐經濟的趨勢正在強化。該公司說：「不鏽鋼廠可能要等到農曆假期後才會恢復生產，這會影響到鋼鐵供應。」上海螺紋鋼價格目前已經漲到 10 月迄今高點，熱軋鋼捲也攀高。