〈美股熱門股〉Gap促銷策略恐損獲利遭大摩降評 收挫近7%

美國服裝品牌 Gap 周二（18 日）股價大跌近 7%，主因是摩根士丹利認為其推出的促銷折扣可能有損利潤，將該股評等從「中立」（Equal Weight）下調至「減持」（Underweight）。

摩根士丹利分析師 Kimberly Greenberger 在報告中寫道，上周公布的去年底購物季消費數據遜於預期，使 Gap 去年第四季財報壟罩在陰霾中，加上去年 11 月美國服飾進口激增，令人擔心零售商可能在今年第一季恢復促銷折扣，導致利潤下滑。該行因此下調 Gap 股票評等，同時也將該股目標價從先前的每股 20 美元下調至每股 14 美元。

Greenberger 還指出 Gap 第三季營收僅 39.4 億美元，遠低於分析師預估的 43.9 億美元，除了反映庫存延遲與運輸成本上升的影響外，也凸顯該公司執行力與溝通不足。

Greenberger 表示，整體而言，商場零售商與百貨公司業者的息稅前利潤今年可能些微下滑，有可能回到疫情前的下滑路徑。

受降評利空影響，Gap(GPS-US) 周二重挫 6.73%，每股報 17.04 美元。

FactSet 追蹤 Gap 的 24 名分析師中，有 18 人將該股評為「持有」（Hold），3 人評為「買入」（Buy），剩下兩人分別給予「增持」（Overweight）與「賣出」（Sell）評等，平均目標價為每股 22.01 美元。