兒童壓歲錢理財術 存錢、消費、投資三部曲建立正確金錢觀

過年期間，小朋友最期待的莫過於收到來自長輩的壓歲錢，以小康家庭的孩子來看，每年春節大約可獲得 1 萬至 2 萬元的紅包，對於這筆非常態的額外收入，有些父母選擇幫孩子保管，理由不外乎是「幫你存起來」、「拿去繳學費」，但如果將這筆錢分為儲蓄、消費、投資三面向，替孩子建構完整的金錢觀，不失為啟蒙孩子的理財之路的一項好方法。

首部曲：開立兒童帳戶存下第一桶金

多數的台灣孩子平常只能動用零用錢，購買自己想吃的零食或小玩具，如有較大的購物欲望，普遍會求助父母或祖父母，通常不須勞動就能獲得成果，許多銀行或理財專家都會建議家長開立「兒童帳戶」，現今許多孩子已擁有個人手機或平板，他們平日也可以自行登入查詢，讓孩子可以提前了解利息的概念，建立存錢觀念，最後用壓歲錢就能攢出第一桶金。

國內除了中華郵政有推出兒童帳戶外，目前還有包括永豐 mma 帳戶、台北富邦小富翁計劃、國泰世華小樹苗計劃、台新兒童會員 YBO、聯邦幸福存摺、玉山玉約幸福、王道銀行親子帳戶，共計 8 家金融機構。

若孩子未滿 7 歲，家長們須持自己的雙證件、子女證件 (身份證或戶口名簿、健保卡) 及子女印鑑，前往銀行臨櫃申請辦理；若子女年滿 7 歲以上，則須與父母一同到銀行辦理開戶，不能交由父母憑證件代理開戶，藉此讓孩子提前了解開戶的流程。建議父母去銀行前可撥打電話詢問，再次確認應準備的文件資料，以免疏漏。

開立兒童帳戶後，不妨讓孩子利用零存整付機制，每月存入固定金額，待存單期滿到期時，一次領取本金及利息，讓孩子從小小零用錢得到滿滿的成就感，財富積少成多。

事實上，幫子女開立兒童帳戶，也能達到節稅的效果，根據目前的稅制規定，每位贈與人每年有 220 萬元額度的免稅額，無論有幾名子女、多少帳戶，政府都會合併計算。提醒您，財政部規定，金融機構對未成年人存款其一次存入金額或一課稅年度累計存入總額 400 萬元者應通報，因此，轉帳給子女時，最好留存對帳單或匯款證明，以作為日後查核依據。

二部曲：練習消費思考、清楚錢的流向

孩子農曆新年拜年獲取高額的壓歲錢，若沒有好好建立正確的金錢觀，恐導致孩子在物慾及攀比心理產生不良的發展，因此，第一步驟學習了儲蓄觀念後，接下來就要了解消費的重要性。

父母可與孩子討論壓歲錢的用途配置比例，將部分額度挪作消費使用，例如 60% (儲蓄)、30% (投資)、10% (消費)，這 10% 的額度可由孩子自由運用，可以購買零食、玩具、文具等任何物品，並讓孩子進一步思考分辨什麼是「想要」、什麼是「需要」，而不是處處限制孩子什麼不能買，在開放式的思考下，如此一來，孩子反而有機會說出自己的想法，並為自己做出的決定負責任。

此外，美、歐對於兒童公益教育相當重視，從小開始就讓孩子學習利他、助人的精神，台灣的父母不妨提早讓孩子體認關懷弱勢的觀念，從壓歲錢用途配置中挪出 1-5% 或更高當作公益使用，捐贈時可乘機讓孩子認識各大公益組織，像是流浪動物、兒福、罕病、失依老人等弱勢群體，抑或是國際慈善團體，最後由孩子決定捐贈的單位，除了清楚知道錢的流向外，也是學習感恩的一部分。

三部曲：善用金融工具、學習投資入門

2021 年全民瘋台股，新增開戶數達 77 萬人，較往年約 20 萬人顯著倍增，尤其 20 至 30 歲年輕族群最為熱烈。現代少子化，父母願意投注更多資源在孩子身上，且理財觀念也越來越普及，在美國，許多父母會將股票贈與孩子，讓小孩提早享受分派股利，台灣的父母不妨嘗試在孩子獲得壓歲錢時，讓他們開始學習各種金融工具與投資方法。

其實 0 歲起就可以開證券戶，未滿 20 歲、7 歲以上的孩子需要父母陪同至證券商開戶；未滿 7 歲者則只需要父母前往即可，孩子不用到現場開戶，務必攜帶父母及小孩的身分證 (未滿 14 歲可用戶口名簿或戶籍謄本替代)、第二證件、印章，若父母其中一方無法到場，需有另一方簽名及蓋章的授權書。

以投資台股來說，由於孩子尚未建立完整的投資理財觀念及專業知識，不妨採取保守型的投資型態，如存股概念、ETF 定期定額，本金不高、殖利率誘人、波動不大，相對成長型股票投資風險也較低。

目前市面上有設立兒童理財帳戶的銀行，多數有規劃信託、申購基金、購買保險的功能，孩子的壓歲錢存入帳戶後，可設定每月 100-1000 元定期定額買基金，各銀行普遍有手續費優惠。

此外，銀行還結合外幣活期帳戶資金自動約轉定存及預約換匯功能，讓孩子從小開始接觸世界主要貨幣，培養卓越的國際觀，家長可與孩子適度討論，提早學習金融理財基礎知識，了解資產配置與分散風險的重要性，共同決定適合自己的金融工具。