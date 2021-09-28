兒少保護爭議不斷 臉書暫停開發兒童版IG

在因有殘害兒少身心健康之虞，飽受外界批評後，臉書 (FB-US) 週一 (27 日) 宣布暫時停止開發「兒童版 IG」(Instagram Kids)服務。

關於延後原因，臉書旗下 Instagram 負責人 Adam Mosseri 強調，早在該公司準備發表「Instagram Kids」之前，該項目就已經遭到洩露，這代表 Instagram 還沒有準備好回答相關問題。

再者，華爾街日報先前引用臉書研究，發表關於 Instagram 如何影響年輕族群的報導，也激發人們的擔憂情緒，甚至引起官員關注，擔心該項目恐對年輕人的身心健康帶來負面影響。

全美逾 40 州檢察長此前聯合發表聲明，強力反對臉書推出兒童版 IG，認為除了對兒童身心發展有害之外，也缺乏對兒少福利的保護。

週一截稿前，臉書盤中小跌 0.56%，暫報 350.98 美元。

Mosseri 強調，雖然批評人士認為，這等同於承認「Instagram Kids」項目是個壞想法，但事實並非如此，他相信開發出專屬於孩子年齡的社交服務仍是正確的作法。

儘管項目開發作業已暫停，Mosseri 表示，將繼續關注青少年安全問題，並強化家長的監督功能，希望藉由多方溝通，與家長、專家和決策者在推進 Instagram Kids 項目上達成更多共識。