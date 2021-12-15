與迪士尼喬不攏 YouTube TV預警：月費調降15美元 割捨迪士尼相關頻道

谷歌 (GOOGL-US) 串流媒體平台 YouTube 在部落格文章中表示，如果兩家公司無法在本週五之前續簽契約，YouTube TV 恐無法訪問迪士尼的十多個頻道。

YouTube 稱：「我們還未能達成公平的契約。」

YouTube 表示，倘若本週五晚上 11:59 前仍未能達成契約，每月訂閱費用將調降 15 美元，即降為 49.99 美元，而 ABC 新聞、迪士尼頻道、Freeform、國家地理和 ESPN 等頻道將會移除。

YouTube 重申，客戶可以彈性選擇暫停或取消會員資格，並稱迪士尼 (DIS-US) 鐵粉可以選擇訂閱迪士尼自家串流媒體服務。

「我們對迪士尼的要求，與我們所有的合作夥伴都一樣，就是對待 YouTube TV 的方式比照對待任何其他電視提供商，提供我們類似服務的相同費率，只要我們播放的迪士尼頻道都如此。」

迪士尼發言人聲明表示：「迪士尼媒體和娛樂發行公司在與全美各類、各規模供應商談判此類協議方面，有著非常成功的記錄，並致力於與谷歌合作，以達成公平、基於市場的契約。我們樂觀期待簽下契約。」

這是 YouTube TV 與其他串流媒體平台之間最近一次矚目爭吵。今年 9 月 YouTube 在也發布了類似的部落格文章，當時該公司正在與 NBCUniversal 談判條款。

12 月初，YouTube 與 Roku (ROKU-US) 經過數月談判終於定案，雙方簽訂了一項展期多年的契約，允許 Roku 用戶繼續在該平台上串流播放 YouTube TV。

谷歌母公司 Alphabet 週二下跌 38.39 美元或 1.32%，收 2878.14 美元。