迪士尼重挫7%市值險遭Netflix超越 串流媒體前景引分析師論戰

迪士尼因最新財報全面不如預期，串流媒體 Disney + 的訂閱用戶成長放緩，周四 (11 日) 股價重挫逾 7%，盤中最重跌 9%，使這家老牌媒體的市值一度遭 Netflix 超車，兩大巨頭的串流業務前景引發分析師熱烈辯論。

迪士尼 (DIS-US) 收盤下挫 7.07% 至每股 162.11 美元，是 10 年來最大跌幅，股價則跌至 11 個月低點。

迪士尼盤中一度重挫 9%，市值減至約 2880 億美元，被 Netflix 以 2910 億美元超越，是一年來首見。隨著迪士尼股價收復部分失土，終場市值報 2945.74 億美元，略高於 Netflix 的 2912.77 億美元。

迪士尼和 Netflix 市值消長。來源: Bloomberg

串流平台龍頭 Netflix 股價從 7 月底迄今大漲 27%，原創韓國影集《魷魚遊戲》播出 28 天吸引全球 1.1 億人收看，連續 47 天稱霸 Netflix 全球排行榜，日前該劇導演確定將開拍第二季。

魷魚遊戲是 Netflix 市值暴增的功臣。圖翻攝自 Netflix

以主題樂園聞名全球的迪士尼，如今把串流媒體視為未來幾年的成長動能。然而截至 10 月 2 日的第四季財報顯示，Disney + 訂閱用戶新增 210 萬，總用戶數為 1.181 億，分別低於市場預期的 240 萬、1.254 億。平均每位訂閱用戶的每月營收 (ARPU)，則年減 9% 至 4.12 美元。

而 Netflix 在截至 9 月 30 日的第 3 季，訂閱用戶新增 440 萬人，勝過市場預期 378 萬人，總用戶數達到 2.14 億。

目前華爾街大多仍看好迪士尼更甚 Netflix，儘管有一些人調降目標價，仍給予買進評等，這或許反映他們對主題樂園等業務反彈、以及串流事業成長依舊相對樂觀。

約 78% 分析師給迪士尼「買進」的投資建議評等，且無人建議「賣出」，Netflix 則有 73% 分析師建議「買進」、五人建議「賣出」。以分析師的平均目標價來看，迪士尼還有 26% 上漲空間，Netflix 為 4%。

分析師論戰

摩根士丹利分析師 Benjamin Swinburne 認為，串流是投資迪士尼股票的關鍵，他目前給的評等為「優於大盤」，認為迪士尼是全世界串流平台中少數能達到可觀規模和利潤的業者，但他也說，這些利多尚未反映在股價上。

Bernstein 分析師 Todd Juenger 重申至少已經三年不變的「中立」評等，把目標價從 167 美元降為 164 美元，主因是 Disney + 訂閱用戶成長曲線上揚得比市場預想緩慢，他也對迪士尼宣稱等到 2022 年底新作齊發、串流業務就會再次加速成長的預測，打上問號。

彭博的數據顯示，以華爾街偏好的估值指標——EV/EBITDA(企業價值除以稅息折舊及攤銷前利潤) 來衡量，Netflix 估值約是 Disney 的兩倍。

彭博分析師 Geetha Ranganathan 指出，Netflix 相對迪士尼的溢價，主要反映兩家公司平均每位訂閱用戶帶進營收的差異，而 Netflix 的 ARPU 是 Disney 的幾乎三倍高。他認為，迪士尼股價未來的關鍵就在該公司能否持續帶動訂閱用戶成長，而不至於犧牲獲利。

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