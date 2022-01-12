BioNTech：2022年疫苗營收預估高達170億歐元

據報導，德國生物製藥 BioNTech 在週二 (11 日) 表示，該公司與輝瑞 (PFE-US) 共同開發的新冠肺炎疫苗，有望在 2022 年帶來高達 170 億歐元 (190 億美元) 的營收，同時公司也承諾會將收益用於開發抗癌藥物和研發新疫苗。

BioNTech 表示，預計今年疫苗將帶來 130 億至 170 億歐元的營收，相較之下，該公司對 2021 年疫苗的營收預估為 160 億至 170 億歐元。

BioNTech 也表示，如今公司也加快了各項候選產品的人體臨床試驗，是迄今為止最昂貴的新藥開發階段。BioNTech 在去年實行了 5 項腫瘤藥物相關的臨床試驗，其中兩項已經進入到人體試驗的第二階段，通常需要經歷三個階段才能獲得批准。

另一方面，在獲利前景佳的情況下，BioNTech 的研發人員也在去年增加了 40%，達到 850 多人。

美國境內的 Omicron 疫情仍持續延燒，據美國約翰 • 霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 的統計數據，美國 1 月 10 日新增確診病例數突破 150 萬例，再創疫情暴發以來新高。

輝瑞執行長博爾拉 (Albert Bourla) 表示，將於 3 月推出可應付 Omicron 變種病毒株的最新疫苗，目前已準備展開量產工作。

博爾拉強調，兩劑疫苗對於預防感染 Omicron 病毒可能無法提供足夠保護力，第三劑能有效降低死亡率，對於降低重症住院率也能帶來不錯效果，因此第三劑疫苗有其必要性。

Bourla 也表示，輝瑞今年有望生產 1.2 億份的 Paxlovid 新冠口服藥。輝瑞臨床試驗數據顯示，對於重症高風險患者，Paxlovid 抗病毒療法在預防染疫住院和死亡的有效性達近 90%，而且對抗 Omicron 變種病毒仍然有效。