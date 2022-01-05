車市回溫 去年汽車零組件業產值將終結連六黑

鉅亨網記者劉韋廷 台北 2022年1月5號12點56分

經濟部統計處今 (5) 日發布產業經濟簡訊，針對 2021 年汽車及其零件製造業進行統計，觀察在貨物稅補貼政策延續、疫情遞延購車買氣浮現，加上歐美解封助推零組件需求回溫下，2021 年前 10 月產值已達 3233 億元、年增 21%，預期 2021 年全年產值也將終結連六黑，轉為正成長。

統計處表示，我國汽車及其零件製造業包含汽車製造、車體製造、汽車零件製造等三個細類，觀察近 10 年產值變化，2014 年產值攀上 4206 億元歷史新高後，已連六年衰退，主因受進口車競爭抑制生產動能，加上 2020 年全球疫情爆發，汽車零件需求萎縮所致。

從細項觀察，統計處指出，受限國內市場規模，我國汽車製造多採國際車廠授權，並提供關鍵零組件在台組裝生產模式，但統計 2021 年前 10 月產值在貨物稅補貼延續、物流需求帶動車市買氣活絡下，年增幅高達 21.5%，整體整車生產量也達 22.9 萬輛、年增 18.6%。

隨著經銷商冬季銷售競賽提前在 2021 年 11 月開跑，加上預期車價調漲刺激民眾購車意願，統計處認為，2021 年汽車及其零件製造業產值將轉為正成長，終止連六年負成長。