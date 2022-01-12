〈房產〉2021年前十大房市熱區 桃園居冠 新北市有四區入榜

2021 年來房市在低利率、資金寬鬆驅動下，買氣再攀峰，房仲業者統計，去年六都前十大熱門交易行政區，由桃園市桃園區以 1 萬 1686 件遙遙領先居冠，新北市也不惶多讓，有四個行政區入列，包含板橋、中和、淡水與新莊，至於受惠台積電設廠的高雄市，則只有三民區入榜。

統計顯示，2021 年六都買賣移轉交易量前三名行政區中，桃園市以「桃園區」及「中壢區」搶下兩席，其中桃園區表現最驚豔，全年買賣移轉棟數突破萬棟，來到 1 萬 1686 件，就月份來看，單月破千棟的月分高達 8 個月，買氣相當火熱。

同樣也在蛋黃區的中壢區，全年買賣移轉棟數也超過 8000 棟位居第三。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，桃園因為與雙北的地緣關係，近年隨著高鐵、捷運等軌道交通愈漸完備，一小時生活圈儼然成形，加上坐擁空港優勢，讓桃園成為企業廠辦、總部設點的一級戰區，此外近年推動產業升級，計畫將桃園打造成智慧產業新聚落，帶動當地產業發展，吸引大量就業人口湧進。且近年重劃區開發一波波，市場推案量大、供給物件多元，能同時滿足首購、換屋及置產族等各式需求，如桃園就有中路重劃區、經國重劃區及小檜溪重劃區。

中壢也有青埔特區、過嶺重劃區等。在產業投資、就業無虞、人口成長、交通建設及重劃區推案量大的催動下，加上房價相較雙北更具優勢，自然也就成為了「南客北漂、北客桃移」的購屋熱門選擇，住宅均價分別為桃園區每坪 22.2 萬元 / 坪、中壢區每坪 20.2 萬元。

位居亞軍的則是台中市北屯區，在新興重劃區拉抬下，單年交易三度衝破千棟，其中全年更以 9068 棟，創下統計以來的歷史新高，顯示北屯區豐沛供給、需求不容小覷，住宅均價為每坪 21.7 萬元。

陳金萍指出，北屯區房市開出紅盤，主要來自重大建設與投資利多百花齊放，不僅有台 74 線、中捷綠線奠定大台中半小時生活圈，廣大的重劃腹地，如北屯機廠、單元 12、水湳經貿園區及十四期重劃區，去年也有大量的交屋潮出籠，同時多家建商依舊接連搶地，持續推出新建案，後續更有漢神洲際商城、台中巨蛋、環球購物中心等大型商場題材支撐，讓該區房地產熱度迅速竄升，而且房價仍算相對親民實惠，強力磁吸台中蛋黃區居民遷入外，也吸引到不少周邊縣市，如苗栗、彰化、南投民眾的目光。

就縣市別來看，2021 年前十大交易熱區新北市就囊括了四個名額，分別為板橋區、中和區、淡水區及新莊區，住宅均價依序為每坪 46.0 萬元、41.3 萬元、24.1 萬元及 36.7 萬元。