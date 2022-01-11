〈房產〉10年房貸增265萬元 房貸族遇利率反轉、連續升息壓力恐驟升

隨低利率環境維持一段時間，加上房價上漲負擔增加，國人購屋時房貸越借越多，根據聯徵中心資料統計，10 年前國人平均購置 839 萬元的房屋，但去年第三季國人購屋平均房價達 1155 萬元，房貸金額也從 10 年前的 572 萬增加至 837 萬元，增加 265 萬元，幅近 5 成。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室提醒，低利年代購屋人借好借滿，一旦遇上利率反轉、連續升息，房貸還款負擔增加，恐令房貸戶相當有感。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，為增加房價負擔能力與降低每月還款金額，30 年期房貸逐漸成為市場主流，且民眾房貸金額也越來越高，民眾已經習慣市場的超低利率，現在房貸千萬元也不是甚麼太奇怪的事情，但未來一旦出現升息循環，因為借得多升息後「房貸利息」也會同步走高，若是出現連續性的「升升不息」，勢必增加近年購屋的民眾負擔。

聯徵中心資料顯示，10 年時間民眾的申請房貸金額從 572 萬元，增加 265 萬元，假設利率都是 1.4% 的狀況下，升息 0.25% 後每年房貸利息增加約 1.4 萬元，但去年第三季新增房貸為 837 萬元，升息 0.25% 後每年房貸利息增加約 2 萬元，因為和 10 年前相比借得更多，升息後房貸利息增加也會比 10 年前多出許多。

曾敬德指出，通常單次升息影響都很有限，但這波全球通膨來勢洶洶，加上國內經濟動能強勁，房價又持續創高居高不下，未來兩年市場可能有連續性升息的空間與風險，民眾購屋前宜先預設未來升息的可能，避免過度槓桿購屋。

大家房屋企畫研究室副理郎美囡表示，如無意外 2022 年將是升息的一年，對於自用買方來說，購屋已經不容易，如果升息將讓負擔雪上加霜，建議如行有餘力可以多還本金，降低負擔，並且在購屋前妥善規劃財務，遵守自備款三成，每月房貸不超過家庭月收入三成的「三三原則」，買房就不至於壓垮生活品質。



