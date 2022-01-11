英國監管當局擬阻撓併購 輝達與ARM聯手反駁批評

輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 擬以 400 億美元自日本科技巨頭軟銀手中收購英國晶片設計公司 Arm 的計畫，屢遭批評和質疑，甚至阻撓。

這筆交易很可能無法在 2022 年 3 月的原訂截止日期前完成，美國、英國、歐洲和中國的監管機構正在密切關注它，擔心兩者合併可能會減少競爭。軟銀、輝達和 Arm 在 2020 年 9 月同意於 18 個月內完成交易。

Gartner 分析師 Alan Priestley 和其他投資客表示，只需一個或幾個監管機構就可能完全阻止這筆交易。但輝達和 Arm 還沒有放棄。

在 10 日提交給英國競爭與市場管理局 (CMA) 的 28 頁書面文件中，兩家半導體巨頭概述了為何應批准該交易。它們指責批評者將 Arm 的歷史「過度浪漫化」，無視公司當前的財務狀況，誇大了 Arm 當前的市場力量。

Arm 被普遍視為英國科技業皇冠上的一顆明珠，於 1990 年從一家名為 Acorn Computers 的早期電腦公司中分拆出來。該公司的節能晶片設計用於全球 95% 的智慧手機中，而有 95% 的晶片是在中國設計的。該公司於 2016 年被軟銀以 240 億英鎊（320 億美元）的價格收購，將其晶片設計授權給 500 多家公司用以製造自有的半導體。

批評人士擔心，與設計自有晶片的輝達合併，可能會對 Arm 的「中性」半導體設計立場造成影響，並可能推升晶片價格、選擇更少和減少創新。但輝達認為，這筆交易將帶來更多的創新，而 Arm 將從增加的投資中受益。

英國數位和文化大臣 Nadine Dorries 於去年 11 月下令對此次收購進行「第二階段」調查。該調查由 CMA 執行，為期 24 週，重點在於與該交易相關的反壟斷問題和國家安全問題。輝達 和 Arm 提交的文件中一次都沒有提到安全性。

至於其他機構，美國聯邦貿易委員會 (FTC) 於 12 月以反壟斷為由起訴阻止該交易；而歐盟執行機構歐盟委員會於 10 月對該交易展開了本身的深入調查。

在提出的文件中，輝達和 Arm 試圖淡化有關這筆交易可能會切斷競爭對手與 Arm 關鍵技術聯繫的說法。它們寫道，「這個理論經不起推敲。」「試圖取消 Arm 授權將立即減少 Arm 的收入，立即損害輝達的投資。沒有任何理性經濟的公開交易實體會採用這種弄巧成拙的策略。」

另外一些批評人士建議軟銀應該將 Arm 上市，而不是出售給輝達。但輝和 Arm 聲稱，此次收購是目前最好的選擇，IPO 將迫使 Arm「縮小重點並限制投資」。

兩家公司表示：「在媒體上，交易反對者敦促 CMA 阻止交易，以便 Arm 可以在英國倫敦證交所 IPO 上市。他們將 Arm 的受歡迎程度等同於高市場估值和成功；但公開市場是不談感情的，資本市場重視的是獲利能力和業績。」

文件指出，「軟銀考慮並拒絕了 2019 年和 2020 年初的 IPO 建議，因為市場不會為軟銀提供必要的投資回報。即使蘋果、高通和亞馬遜等 Arm 的被授權者享受著營收成長和獲利飛速增加以及市場估值的飆升，但 Arm 最近的收入卻相對持平、成本上升和獲利下降，這可能會給這家成立 30 年的老公司帶來挑戰。資本市場預計 Arm 將做出重大戰略改變，包括削減成本以使價值最大化。」