波音去年交機數量告捷 但仍落後對手空中巴士

波音去年新飛機的銷量與交付量大幅提升，原因是客戶看好疫情過後旅遊需求將升溫，不過仍落後其競爭對手空中巴士。

波音周二（11 日）表示，去年向航空公司與其他買家共交付 340 架噴射客機，高於前年的 157 架，基本上符合華爾街分析師的預期，數據公布後，激勵波音 (BA-US) 當日盤中股價上漲 2.91%，每股暫報 215.40 美元。

然而，波音的好成績仍不及其競爭對手空中巴士，後者昨日公布的去年交機數量達 611 架，較前年成長 8%，連續 3 年穩坐噴射機製造商的龍頭寶座。

波音主要交付的飛機為 737 Max，該機型在 2018 與 2019 年的飛安事故後，遭各國監管機構停飛近兩年。

交付量的增加對波音來說是個好消息，在過去 14 個月大部分的時間，受安事故、疫情與製造問題影響已暫停向客戶交付 787 夢幻客機，公司財務狀況也舉步維艱。

波音去年一共收到 909 架飛機訂單，超過空中巴士的 771 筆，其中 737 Max 訂單超過 700 架，而且至少有 50 架是空中巴士的忠實客戶美國廉航 Allegiant Air 訂購，包括取消訂單在內，波音淨訂單總數為 479 筆，經會計調整後升至 535 筆。

此外，貨機銷售是另一亮點，歸功於電子商務需求激增與航空運輸量增加，波音收到來自 UPS(UPS-US)、聯邦快遞（FedEx）(FDX-US)、亞特拉斯航空（Atlas Air）的訂單。

波音將在 1 月 26 日盤前公布第四季與全年財報。